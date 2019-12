Det har aldrig været billigere at flyve. Billetpriserne faldt ydeligere i 2019, da der var hård konkurrence i luften. Prisfaldet kan fortsætte i 2020, lyder vurderingen fra Travelmarket.dk.

Priserne på flybilletter har aldrig være lavere. I 2019 blev det derfor endnu billigere at rejse ud i verden med fly.

Årsagen er hård konkurrence og masser af flysæder på markedet. Prisfaldet kan fortsætte i 2020, men en skat eller klimaafgift på flyrejser kan bremse udviklingen for en stund.

Det er både oversøiske rejser og flybilletter til europæiske destinationer, som er raslet ned. Det viser data fra Dansk Flyprisindex udgivet af prissammenligningssiden Travelmarket.dk.

Priserne er blevet sammenlignet siden 2012, og i den periode er prisen på flybilletter til de mest populære interkontinentale destinationer faldet med en tredjedel. På de benyttede europæiske ferieruter med fly er priserne faldet med en fjerdedel.

Priserne er faldet både fra Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn.

»Der er hård konkurrence i luftfarten, og der er masser af flybilletter til salg. Flyselskaberne ønsker at fylde flyene, og de sætter derfor priserne ned for at få solgt de sidste pladser,« siger Ole Stouby, direktør for prissammenligningssiden Travelmarket.dk.

Dansk Flyprisindex måler hver måned priserne for flybilletter til 10 oversøiske rejsemål, og gennemsnitsprisen var i 2019 de laveste nogensinde.

En af årsagerne er, at de mellemøstlige flyselskaber har oversvømmet markedet med flysæder. Qatar Airways har i perioder 18 ugentlige afgange fra København til Doha, hvorfra der er masser af forbindelser videre ud i verden. Emirates flyver fra København med Airbus A380, der er verdens største passagerfly. Flyet lander i Dubai, hvorfra en stor del af de rejsende flyver videre.

Til halvdelen af de fjerne destinationer var priserne i år de laveste nogensinde. Dansk Flyprisindex har fundet priser fra København til Los Angeles til 1.607 kr. og til Rio de Janeiro i Brasilien til 2.825 kr.

Fra Billund lufthavn var de laveste priser til Tokyo og New York på henholdsvis 2.810 og 1.628 kr.

På de europæiske ruter er priserne faldet med 24 pct. fra København og 43 pct. fra Billund siden 2012. På flere ruter har billetterne aldrig været billigere. Ruten fra København til London er målt til den rekordlave pris på 49 kr. for en returbillet.

Til Prag har det i år været muligt at finde billetter til 133 kr. fra både København og Billund.

Der er udsigt til, at priserne kan falde yderligere i 2020, lyder vurderingen fra Travelmarket.dk

»Konkurrencen mellem flyselskaberne er fortsat benhård. På de oversøiske ruter vil priserne i gennemsnit falde med op mod 10 pct. Selvom Norwegian har lukket ruter og ikke er så aggressiv er der masser af flyselskaber, som har ledig kapacitet,« siger Ole Stouby.

Til europæiske destinationer vil prisfaldet være mindre.

»Min vurdering er et fald på 5 pct. Kapaciteten på nye og eksisterende ruter vil blive øget, og det vil presse priserne,« siger Ole Stouby.

Han oplyser, at foreløbige data med prisudviklingen på flybilletter i januar viser et fortsat fald.

Hvis regeringen vedtager en skat eller klimaafgift på flyrejser, kan det det dog lægge en dæmper på de dalende priser.

»Det kan betyde et kortvarigt fald i rejselysten og en opbremsning i prisfaldet. Men erfaringen fra andre lande er, at afgifter på længere sigt har meget begrænset eller ingen påvirkning på rejseaktiviteten på europæiske og oversøiske ruter,« siger Ole Stouby.