Direktøren tjener 117 gange mere end den gennemsnitlige medarbejder i Storbritannien, viser ny opgørelse.

En gennemsnitslig årsløn er hurtigt tjent hjem, hvis du har en topstilling i en af Storbritanniens 100 største virksomheder.

På 33 timer kan en direktør således tjene det samme, som en menig medarbejder gør på et helt år.

Det viser tal fra tænketanken High Pay Centre, der konkluderer, at en gennemsnitlig direktørs løn er mere end 117 gange så høj som en gemnemsnitlig medarbejders. Det skriver The Guardian.

Tallene tager udgangspunkt i virksomhederne i det londonbaserede FTSE 100-indeks.

I gennemsnit sidder topcheferne til en løn, der lyder på 901,3 pund i timen, svarende til lige knap 8000 danske kroner. På årsbasis løber det op i 30,3 mio. kr.

Det er en smule mere end en normal fuldtidsansat; her løber en timeløn typisk op i 14,37 pund, svarende til 126 kr.

Og den forskel er alt for høj, mener Tim Roache, der er generalsekretær for fagforeningen GMB, ifølge avisen.

»Det burde være en kilde til national skam, at de her ”fat cats” på bare en håndfuld dage tjener mere, end den typiske britiske fuldtidsansatte tjener på et helt år.«

Rapporten er baseret på tal fra 2018, hvor den tidligere topchef for det britiske byggeselskab Persimmon, Jeff Fairburn, var den højst betalte. Hans løn lød på 39 mio. pund plus en bonus på 85 mio. pund. Det gav ham en årsløn på lige omkring 1 mia. kr.

Det britiske fagforeningscenter TUC (Trade Union Congress), der repræsenterer mere end 5 mio. mennesker, mener, at tallene er et tegn på, at der er behov for at øge skatterne i toppen.

»Det her siger alt om, hvor unfair vores økonomi er. Alle arbejderne spiller en rolle i at opbygge Storbritanniens rigdom. Men dem, der sidder på toppen, tager mere end deres andel,« siger Frances O’Grady, generalsektretær i TUC, ifølge The Guardian.