De store mælkeproducenter i USA lider.

For anden gang på kun to måneder er et af USA's største mejeriselskaber havnet i så store økonomiske vanskeligheder, at selskabet nu er på randen af konkurs.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder Wall Street Journal og CNN.

Denne gang er det Borden Dairy Co., der har søgt om konkursbeskyttelse under de amerikanske Chapter 11-konkursregler. Det svarer til det, man herhjemme kender som betalingsstandsning med henblik på en rekonstruktion.

I en meddelelse skriver selskabet, at det ikke længere har råd til at overholde sine låneforpligtelser, og at det ikke er lykkedes at nå til enighed med kreditorerne om en aftale.

Derfor er Borden Dairy Co., som har 3.300 ansatte, i overhængende fare for at lukke.

Når man søger om konkursbeskyttelse i USA, betyder det, at man er i ly for sine kreditorer, imens man forsøger at omlægge sin enorme gæld og finde en potentiel køber til selskabet.

Borden Dairy er 163 år gammelt og stammer helt tilbage fra Den Amerikanske Borgerkrig, da stifter Gail Borden opfandt den første kommercielle metode til at kondensere mælk.

Men selskabet har i flere år skrantet økonomisk - bl.a. fordi mælkesalget i USA er faldet drastisk. Forbrugerne vælger i stigende grad plantebaserede alternativer.

Tusindvis af familieejede mejerier har måttet lukke. Og Borden Dairys omkostninger er steget og har dermed gjort ondt på indtjeningen.

Det problem står mejeriselskabet ikke alene med.

For to måneder siden var det amerikanske Dean Foods - verdens 11. største mejeriselskab - der måtte søge om konkursbeskyttelse.

Selskabet har imidlertid sikret sig livsvigtig lånefinansiering og er i forhandlinger med verdens fjerdestørste mejeriselskab, Dairy Farmers of America, om et salg af størstedelen af virksomheden.