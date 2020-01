For anden gang er den danske landbrugskoncern DCH blevet ramt af svinepest. 26.000 grise skal aflives. En stribe af de allerstørste danskejede farme er blevet ramt af sygdommen.

Den danskejede landbrugskoncern DCH International er igen blevet ramt af svinepest på en af selskabets store farme i Rumænien. Her skal 26.000 grisen nu aflives og destrueres.

Også i efteråret 2018 blev en af DCH's store farme ramt af sygdommen, og 10.000 slagtesvin blev aflivet.

For få måneder siden blev et andet danskejet landbrugsselskab - DanBred Arges - ramt af sygdommen på en af selskabets farme i Rumænien. Her måtte hele 30.000 slagtesvin aflives og destrueres.

De store danske farme i Østeuropa er på alle tænkelige måder sikret mod svinepest, men alligevel er smitten i en række tilfælde spredt ind på farmene. Der har også været udbrud på danskejede farme i Baltikum, Ukraine og Kina.

DCH var i 2018 meget tæt på et salg af virksomheden til kapitalfonden Polaris, men netop den store usikkerhed om udbredelsen af svinepest medførte, at salget blev afblæst.

Lars V. Drescher, adm. direktør for DCH, betegner det nye udbrud som »et chok« set i lyset af de massive sikkerhedsforanstaltninger, der er opbygget omkring farmene.