Hvis det står til demokraten Harvey Epstein, skal det være dyrere at drikke øl i New York. Pengene skal gå til universiteter.

Et lovforslag om at fordoble afgiften på øl er på dagsordenen i New York og får nu yderligere opbakning, skriver Bloomberg.

En del af forslaget er, at den øgede afgift skal gå til universiteter.

»Tre cent per flaske kan gå til højere uddannelse,« lyder det fra demokraten Harvey Epstein, der er kommet med forslaget. Han mener, at det vil gøre en markant forskel for universiteternes økonomi.

Lovforslaget kan angiveligt skaffe mere end 50 mio. dollars årligt, og Epstein mener, at pengene vil hjælpe med at udligne den kløft, der er imellem, hvad det koster at gå på universiteterne, og hvad indbyggerne har råd til i en tid, hvor færre skattedollars går til universiteterne.

Men der står også en branche i den anden ende, der er dybt imod forslaget. De mener, at den øgede afgift vil gå ud over væksten, uden at det vil løse problemet med uddannelse.

»Det rammer en lille, men vigtig del af forretningsmiljøet i New York,« siger Chris Ericson, formand for New York State Brewers Association ifølge Bloomberg.

I New York er ølafgiften på 14 cent per Gallon (ca. 3,8 liter), hvilket er lige under en krone.

Epstein har udtalt, at han ønsker at få afgiften op på samme niveau som statens vinafgift, der er på 30 cent.

Han siger også, at han ikke ønsker at overbelaste New Yorkere med for mange afgifter, men at det er nødvendigt at finde flere ressoucer til uddannelsesystemet.