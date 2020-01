Politikerne i Storbritannien undersøger mulighederne for, hvordan man kan hjælpe med at redde et af landets vigtigste luftfartsselskaber.

En storstilet redningsplan er på vej for det kriseramte britiske luftfartsselskab Flybe, der lige nu flyver faretruende tæt på en konkurs.

Ifølge flere britiske medier - heriblandt Sky News og BBC - overvejer den britiske regering at sænke passagerafgiften på alle indenrigsflyvninger i Storbritannien. Manøvren vil give Flybe mulighed for at udskyde en skatteregning på over 900 mio. kr. og dermed sikre selskabets overlevelse nu og her.

Samtidig har regeringen krævet, at Flybes tre største aktionærer indskyder hundredvis af millioner kroner i selskabet for at genoprette dets egenkapital. Det er ifølge Sky News et af kravene for, at staten vil hjælpe med at afværge en konkurs.

Flybe står for over halvdelen af Storbritanniens indenrigsflyvninger uden for London. Med otte millioner passagerer årligt er selskabet en vigtig del af landets infrastruktur, og en konkurs vil få store konsekvenser - og bringe op mod 200.000 job i fare.

Derfor undersøger politiere og embedsmænd adskillige muligheder for, hvordan den britiske stat kan give en hjælpende hånd med - uden at overtræde EU's regler for statstøtte eller de britiske skatteregler.

Den mest oplagte løsning er angiveligt at skrotte den særlige afgift, som opkræves for alle passagerflyvninger fra britiske lufthavne. Det vil hjælpe regionale flyselskaber som Flybe, der er hårdt presset økonomisk. Men det er ikke en billig løsning.

Hvert år indbringer afgiften milliarder af pund i indtægter til statskassen.

Flybe var for ikke længe siden tæt på at kollapse, men blev i marts sidste år overtaget af et konsortium ledet af Virgin Atlantic. De nye ejere meldte ud, at de ville skyde et milliardbeløb i Flybe og omdøbe det til Virgin Connect.

Flybe har en flåde af 75 fly og opererer fra 80 lufthavne i Storbritannien og Europa.