Flyselskab reddet fra kollaps

Europas største regionale flyselskab overlever - men kun med hjælp fra regeringen.

Det økonomisk trængte flyselskab Flybe har landet en redningsplan, som sikrer, at selskabets fly kan forblive i luften - og at 2.400 ansatte kan beholde deres job.

Den britiske regering er blevet enig med Flybe om en tilbagebetalingsplan for en afgiftsregning på over 900 mio. kr. Det skriver BBC.

Samtidig har Flybes største aktionærer sagt ja til at skyde millioner i selskabet. Dermed kan Flybe fortsætte driften som normalt.

Flybe står for over halvdelen af Storbritanniens indenrigsflyvninger uden for London og har over ottte millioner passagerer årligt. Flere politikere og embedsfolk har opfordret regeringen til at gøre hvad som helst for at redde flyselskabet.

Men det har skullet gøres uden at overtræde EU's regler for statsstøtte. Derfor har et løsningsforslag været at skrotte eller sænke den særlige afgift, som opkræves for alle passagerflyvninger fra britiske lufthavne.

Afgiften skal nu kigges efter i sømmene, lyder det fra regeringen.

Flybe har en flåde af 75 fly og opererer fra 80 lufthavne i Storbritannien og Europa. Selskabet er ejet af et konsortium ledet af Virgin Group, som købte sig ind i marts sidste år.

Også dengang var Flybe tæt på at kollapse.