Dansk modedesigner er gået konkurs

Selskabet bag taskefirmaet Leowulff er på vej mod lukning.

Det danske taskefirma Leowulff, der bliver forhandlet i over 100 butikker i Norden, er gået konkurs.

Det viser en registrering i Statstidende.

Bag firmaet står modedesigneren Sarah-Julie Dahan Wulff, der stiftede Leowulff i 2011 og siden har solgt lædertasker og accesories for adskillige millioner kroner.

Men indtjeningen har ikke kunnet følge med, og flere underskud har tømt firmaets pengekasse, viser firmaets regnskaber. Nu er Leowulff taget under konkursbehandling.

Finans forsøger at få en kommentar fra kurator Teis Gullitz-Wormslev og fra Leowulff.

Selskabet tag Leowulff skiftede en uge før konkursen navn til det anonyme 'LW af 3. december 2014 ApS'.

Det er ikke usædvanligt, at et firma skifter navn inden en konkurs og lader det gamle navn ligge i et nyt selskab, som så driver virksomheden videre.

Om Sarah-Julie Dahan Wulff har planer om at fortsætte Leowulff, fremgår ikke. Men man kan fortsat købe tasker og accesories fra Leowulffs hjemmeside.

Leowulff bliver bl.a. forhandlet i butikskæden Bahne og på netbutikken Boozt.