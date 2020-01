En dansk turist blev så harm over, at det hotel hun havde bestilt kun havde 3,5 stjerner mod de lovede 4 stjerner, at hun klagede. Det har nu medført et nedslag i prisen på mere end 3.000 kr.

En tvist om en halv hotelstjerne betyder nu, at en dansk turist kan se frem til at få mere end 3.000 kr. retur for den rejsepakke til Tenerife, som turisten havde købt gennem et rejsebureau.

Det viser en afgørelse, som er truffet i Pakkerejse-Ankenævnet, der hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Her fik den utilfredse turist medhold i, at hun havde krav på et nedslag i rejsens pris på 3.300 kr., fordi hotellet kun havde 3,5 stjerner og ikke var det 4-stjernet hotel, som turisten mente, hun var blevet lovet.

»Det er ikke nok, at rejsebureauet ved købet nøjes med at henvise til, at du kan finde oplysningerne i for eksempel en brochure eller på en hjemmeside. Loven siger, at du skal have dem på f.eks. en mail eller en PDF-fil, så du har et bevis for, hvad der blev aftalt ved købet,« siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

Det var dog ikke kun hotellets manglende halve stjerne, som gav anledning til turistens klage over rejsebureauet.

Også hotellets standard og rengøring – eller mangel på samme – var meget langt fra det, som turisten mente hun var blevet lovet ved købet af rejsen. Desuden måtte hun også se langt efter det fitnesscenter, som havde optrådt i materialet fra rejsebureauet, men som der ikke var skyggen af, da hun kom frem.

»Hvis faciliteterne på hotellet eller rengøringen er utilfredsstillende, skal rejsebureauet løse problemet, for eksempel flytte dig til et andet hotel. Er det ikke muligt for rejsebureauet at finde en løsning, kan det være en mangel, og du vil kunne have ret til f.eks. et afslag i prisen,« siger Susanne Aamann.