Flere Tesla-modeller undersøges for pludselig at sætte farten op

Det hypede amerikanske bilmærke bliver nu undersøgt for fejl i motoren, der får bilen til at speede op.

Den amerikanske myndighed, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), oplyser fredag, at den nu går ind i sagen, om at biler fra Tesla utilsigtet accelererer.

Sagen kan komme til at vedrøre op mod en halv mio. biler fra Tesla, da klagerne dækker over elbiler produceret fra 2012 til og med 2019, hvor blandt andet Tesla Model S, Tesla Model X og Tesla Model 3 skal undersøges, oplyser NHTSA ifølge Reuters.

Samlet har 127 bilkunder klaget til den amerikanske sikkerhedsmyndighed over tilsammen 123 biler. Og der er blevet rapporteret om 110 sammenstød og 52 kvæstede.

Ifølge Reuters har Tesla ikke ønsket at kommentere sagen.

Af mange af klagerne fortælles der om pludselig acceleration, når man har været ved at parkere bilen i en garage eller ved et fortorv. Andre har fortalt, at den pludselige acceleration skete, mens de kørte.

I en klage beskrev en Tesla-ejer, at en Tesla Model S 85D i 2015 stod stille med motoren slukket, da den "et øjeblik senere begyndte at accelerere fremad og kørte ind i en parkeret bil."

Ifølge Reuters oplyste NHTSA i sidste uge, at man var ved at undersøge et uheld med Tesla Model 3, som skete i slutningen af december sidste år, hvor en passager døde, efter at bilen stødte sammen med en parkeret brandbil i Indiana.

Tesla-aktien falder med 0,2 pct. fredag på børsen i USA.