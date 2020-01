Danfoss har offentliggjort en aftale om at overtage Eaton's hydraulikforretning til en pris på 3,3 mia. dollars. Det er det største opkøb i industrikoncernens historie.

Danfoss har foretaget det største opkøb i industrigigantens historie.

Koncernen har købt forretningen Eaton Hydraulics af det amerikanske børsnoterede selskab Eaton for en pris på mere end 22 mia. kr.

Med opkøbet overtager Danfoss 11.000 mearbejdere og en omsætning på 15 mia. kr.

Danfoss kalder det en milepæl i Danfoss' historie.

»I dag har vi taget et signifikant og transformativt skridt mod at blive en af verdens absolut førende spillere på markedet for mobil- og industrihydraulik. Dette opkøb er en helt enestående mulighed for as kombinere to globale hydraulikforretninger med produktporteføljer og geografisk tilstedeværelse, der i udpræget grad komplimenterer hinanden,« siger Kim Fausing, koncernchef i Danfoss.

Han fremhæver, at Danfoss' og Eatons hydraulikforretninger begge er markante spillere i industrien og har mange ligheder. herunder virksomhedskultur, kundefokus samt produktudvikling- og kvalitet i verdensklasse.

Begge forretninger er globale, så det geografiske fodaftryk bliver markant i hele verden.

Eaton Hydraulics leverer produkter til kunder indenfor landbrug, industri og bygge- og anlægssektoren. Dermed får Danfoss adgang til markedet for industrihydraulik.

Eaton Hydraulics havde sidste år et salg på 2,2 mia. dollars, ca. 15 mia. kr. Forretningen har 11.000 ansatte og vil blive lagt sammen med Danfoss Power Solutions, der er Danfoss' hydraulikforretning. Dermed fordobles hydraulikforretningen i Danfoss.

Danfoss har samlet 28.000 ansatte og et salg på mere end ca. 45 mia. kr.

Eaton Hydraulics er en del af Eaton koncernen med en samlet omsætning 145 mia. kr. og næsten 100.000 ansatte. Selskabet har været noteret på børsen i New York i 96 år og er det 15. ældste børsnoterede selskab på den amerikanske børs.

Transaktionen er underlagt almindelige betingelser for myndighedsgodkendelse og forventes endelig effektueret ved udgangen af 2020.