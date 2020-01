Danfoss har med købet af Eaton Hydraulics skrevet sig ind i dansk erhvervshistorie.

Danfoss brager med købet af Eaton Hydraulics ind i top tre på listen over de største virksomhedshandler i Danmark, når det kommer til unoterede selskaber. Det viser data fra MergerMarket, som Frederik Aakard, specialist i virksomhedshandler og tidligere partner i M&A-rådgiveren Oaklins Denmark, har trukket for Finans.

Danfoss-koncernen har købt Eaton Hydraulics af det børsnoterede amerikanske selskab Eaton for en pris på mere end 22 mia. kr.

»Det er usædvanligt med handler i denne størrelse, og den er i den helt øvre ende af skalaen,« siger Frederik Aakard.

Ifølge MergerMarket er der kun én privat virksomhedshandel med dansk islæt, som overgår denne. Den fandt sted i 2015, da Lego-familiens pengetank Kirkbi sammen med den svenske kapitalfond EQT var involveret i en handel med danske Nordic Aviation Capital. Handlen er på listen opgjort til 3,014 mia. euro.

Tredjepladsen indtager Seas NVE med købet af Radius af Ørsted. Denne handel har MergerMarket noteret til 2,853 mia. euro.

MergerMarket har opgjort Danfoss-købet til 2,975 mia. euro., og dermed indtager Danfoss nu en andenplads på listen. Med købet får Danfoss 11.000 nye medarbejdere og en omsætning på 15 mia. kr.

I dansk sammenhæng har børsnoterede selskaber dog lavet større opkøb, end dem der fremgår af MergerMarkets liste over opkøb foretaget af unoterede danske virksomheder.

Eaton Hydraulics leverer produkter til kunder inden for landbrug, industri og bygge- og anlægssektoren. Dermed får Danfoss adgang til markedet for industrihydraulik, og nyerhvervelsen og vil blive lagt sammen med Danfoss Power Solutions, der er Danfoss' hydraulikforretning. Dermed fordobles hydraulikforretningen i Danfoss.

»Det er ca. en tredjedel af Danfoss' egen størrelse, og handlen er så stor, at den for alvor vil have en effekt,« siger Frederik Aakard.

Prisen svarer til mere end 13 gange, og det er ifølge Frederik Aakard en høj multipel.

»Men det vil man også forvente med en så stor handel, som har et strategisk rationale. De betaler en høj pris for en god forretning,« siger han.

Danfoss selv kalder det en milepæl i selskabets historie.

»I dag har vi taget et signifikant og transformativt skridt mod at blive en af verdens absolut førende spillere på markedet for mobil- og industrihydraulik. Dette opkøb er en helt enestående mulighed for at kombinere to globale hydraulikforretninger med produktporteføljer og geografisk tilstedeværelse, der i udpræget grad komplimenterer hinanden,« udtalte Kim Fausing, koncernchef i Danfoss, i forbindelse med annonceringen af opkøbet.