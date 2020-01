Konkursramt typehusfirma reddet

En gruppe investorer viderefører Kalmar-Huse, der to gange på under 10 år er blevet ramt af konkurs.

Det kendte danske typehusfirma Kalmar-Huse genopstår, efter at det tidligere på måneden blev taget under konkursbehandling.

En gruppe investorer har købt retten til at videreføre typehusfirmaet, og det er lykkedes at bevare størstedelen af de 25 arbejdspladser, der blev berørt af konkursen.

»I investorgruppen er vi rigtig glade for, at det er lykkedes at videreføre det brand, som Kalmar-huse er, og vi er overbeviste om, at Kalmar-huse også fremover har sin berettigelse som producent af fritidshuse i Danmark,« udtaler bestyrelsesformand Tommy Skov Kristensen i en pressemeddelelse.

Den vigtigste opgave bliver ifølge formanden nu at få kontaktet de kunder, der enten var i gang med at få opført et fritidshus, eller som havde indgået en aftale om opførelse af et Kalmar-hus i 2020.

Hvor meget investorgruppen har betalt for at overtage Kalmar-Huse fremgår ikke. Men de har købt en virksomhed, som ikke er uvant med at gå konkurs.

Det skete også i 2011, hvor det året efter lykkedes at genrejse virksomheden. Nu har historien gentaget sig.

Kalmar-Huse blev stiftet i 1968 har bygget over 11.000 huse rundt om i landet. Firmaet er specialiseret inden for sommer- og fritidshuse samt træhuse til kolonihavejere.

For få år siden prøvede Kalmar-Huse også at satse på helårshuse, men det slog grueligt fejl - og kostede et stort milliontab. Da firmaet senest aflagde årsregnskab, var underskuddet 2,7 mio. kr.