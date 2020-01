Det britiske museum Tates jobannonce for en kaffechef viser, hvor dårligt lønnede professionelle museumsfolk er, lyder kritikken.

En jobannonce i museumsverdenen er blevet genstand for en intens løndiskussion i Storbritannien, skriver The Guardian.

Det var ellers et uskyldigt forsøg på at finde en person, der kunne stå for alle kafferelaterede opgaver i Tate Britains fire gallerier.

Men Tate Britain lokker med en løn til sin nye kaffechef, der er bedre end gennemsnittet for museumsprofessionelle, og det har fået sidstnævnte op af stolene.

Mens jobopslaget tilbyder en hyre på 39.500 pund årligt, bliver en London-baseret kurator gennemsnitligt betalt 37.300 pund årligt ifølge Glassdoor.

»Det misforhold i løn, som bliver fremhævet, er en skarp påmindelse om, - ikke at kaffechefen er for højt betalt - men at højt kvalificerede museumsprofessionelle blive betalt alt for lidt,« siger Alan Leighton, nationalsekretær for fagforeningen Prospect.

Tate Britain forsvarer jobopslaget og siger, at det er unfair at sammenligne de to positioner. En mere nøjagtig sammenligning ville være en kuratorprojektleder, lyder argumentationen.

Også i Danmark har der været debat om museumsansattes lønninger. Akademikere på museer ligger langt under de kommunale løngennemsnit, regnede Magisterbladet sig frem til i oktober sidste år.

Og sammenligner man med kommunalt ansatte akademikere generelt, ligger lønnen typisk mere end 100.000 kr. lavere om året.