Tusindvis af passagerer, der fredag aften er landet eller vil lande i Københavns Lufthavn, kan ikke få deres bagage.

Det skyldes, at bagagemedarbejdere hos virksomheden Menzies har nedlagt arbejdet. Virksomheden står blandt andet for at håndtere Norwegians passagerers bagage.

Det oplyser Mikkel Krogh fra Københavns Lufthavn.

Arbejdet blev nedlagt i eftermiddag ved 16-17-tiden, og det ventes, at 4500 passagerer ikke kan få deres bagage fra det tidspunkt frem til i morgen tidlig.