Ryanair havde flere passagerer med om bord i seneste kvartal. Det bidrager til støre indtægter for selskabet.

Det irske lavprisflyselskab Ryanair har haft en travl periode hen over julen og nytåret, og det sætter sit præg på det seneste kvartalsregnskab.

Regnskabet, der dækker over perioden fra oktober til december, viser en vækst i passagerantallet på seks procent til godt 36 millioner passagerer.

Det har været med til at løfte omsætningen med 21 procent til 1,91 milliarder pund, svarende til 16,63 milliarder kroner.

Ryanair forklarer i regnskabet selv den positive omsætningsudvikling med flere end de ventede bookinger hen over julen og nytåret, som skete til højere priser.

Selv om Ryaniar har indført prisstigninger over for kunderne, er lavprisselskabet stadig blandt de billigste at flyve med i Europa. Det er en af de væsentligste årsager til den øjeblikkelige vækst.

Det vurderer Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank og tæt følger af luftfartsbranchen.

- Selv om Ryanair har løftet priserne noget, så er det det, der er Ryanairs væsentligste joker. Simpelthen at man har væsentligt lavere priser end mange andre selskaber rundt om i Europa, siger Jacob Pedersen.

Alt er dog ikke alene positivt i regnskabet fra det irske selskab.

Ryanair har nemlig tidligere bestilt nogle af de problemramte 737 Max-fly fra producenten Boeing. De skulle være blevet leveret i andet kvartal sidste år.

Men på grund af to flyulykker har 737 Max-flyene været ramt af et flyveforbud, og det har forsinket leveringen af flyene til Ryanair.

Lige nu regner selskabet først med at modtage flyene fra Boeing en gang i september eller oktober i år.

- Det er Ryanairs målsætning at vokse i fremtiden. Men den sten, der er i Ryanairs sko i øjeblikket, er, at man ikke får de her 737 Max-fly fra Boeing, som man havde håbet på, siger Jacob Pedersen.

- Det betyder, at man er nødt til at skubbe sin målsætning om at nå 200 millioner passagerer nogle år ud i fremtiden.

I regnskabet skriver Ryanair, at man nu først regner med at flyve med 200 millioner passagerer om året fra enten 2025 eller 2026.

Det er et eller to år senere end den oprindelige plan.