Novo lander overskud på 11,8 mia. kr. i fjerde kvartal

Forventningerne til 2020 er en vækst i driftsresultatet på 2-6 pct. i danske kroner, og det ligger under aktieanalytikernes gæt.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Novo ramte stort set analytikernes forventninger med et driftsoverskud i årets sidste kvartal på 11,8 mia. kr. Set over hele året gav det et overskud på 52,5 mia. kr. eller en stigning på 11 pct. i forhold til 2018.

Efter skat blev overskuddet på 38,9 mia. kr., hvilket stort set er på samme niveau som året før.

I forventningerne til 2020 skriver Novo, at man regner med en salgsvækst på 3-6 pct. i lokale valutaer og 1 pct højere omregnet til danske kroner.

Væksten i driftsresultatet er estimeret til at lande på 2-6 pct. i danske kroner og 1-5 pct. i lokale valutaer.

Analytikerne havde som gennemsnit forventet en vækstmelding på 7 pct.

»Vi er meget tilfredse med den økonomiske udvikling i 2019. Resultaterne afspejler en accelereret salgsvækst i International Operations og en stærk lancering af Ozempic, især i Nordamerika Operations og Region Europe. Rybelsus-lanceringen i USA er i gang med en god start,« siger koncernchef Lars Fruergaard Jørgensen fra Novo Nordisk i regnskabet.

Novo foreslår et udbytte på 5,35 kr. pr. aktie og det vil bringe årets samlede udsbytte op på 8,35 kr. pr. aktie.

Dertil kommer et nyt tilbagekøbsprogram på op til 17 mia. kr. i de kommende 12 måneder.

På det store amerikanske marked steg salget på 6 pct. i danske kroner i International Operations, hvilket omregnet gav 1 pct. i lokale valuta. Selv om der var salgsfremgang for flere produkter, blev Novo ramt af prisfald på insulin på grund af store rabatter.

For 2020 forventer Novo et frit cash flow på mellem 36 og 41 mia. kr. og investeringer (capital expenditure) for omkring 6,5 mia. kr.

»Det seneste år er Novo Nordisk aktien steget med 32 pct. Dagens regnskab er på linje med forventninger og indeholder hverken i tal eller forventninger noget der afviger fra det forventede. Derfor bør investorerne ikke reagere ekstraordinært, når aktiehandlen starter. På marginalen er let kursfald mere sandsynligt end en kursstigning,« lyder det fra investeringsokonom Per Hansen fra Nordnet.