Tesla fortsætter vanvittig stigning - brager 20 pct. i vejret

Tesla-aktien fortsætter sin himmelflugt tirsdag.

Tesla-aktien fortsætter sin vilde stigning tirsdag, hvor den efter 20 minutters handel på Nasdaq-børsen i USA er braget 20 pct. i vejret.

Dagen forinden steg Tesla 19,9 pct., efter at flere små investeringshuse hævede deres kursmål markant.

Ligesom i går flyder Twitter over med kommentarer fra folk, der er forbløffede over det, de er vidner til.

Stigningen tirsdag har formentlig fået lidt brændstof af, at investoren Ron Baron ifølge CNBC har sagt, at Tesla vil nå en omsætning på 1.000 mia. dollar inden for ti år. I 2019 lød den på omkring 25 mia. dollar.

Baron ejer ifølge CNBC 1,63 mio. Tesla-aktier, der med dagens stigning koster i omegnen af 900 dollar stykket.

Det sociale medier har i årevis flydt over med både positive såvel som negative kommentarer om Elon Musks elbil-producent.

Mange har været overbeviste om, at det kun var et spørgsmål om tid, før Tesla - der stort set aldrig har tjent penge - ville kollapse som et korthus. De har i årevis tweetet under tagget $TSLAQ.

Q’et er det tegn, som selskaber under konkurs får tilføjet sin handelskode på de amerikanske børser, og det har mange tilsyneladende ment blot var et spørgsmål om tid.

For Elon Musk betyder den store stigning, at han i den grad har fået ret, da han i maj 2018 skrev på Twitter, at århundredets short burn var på vej (det betyder store tab til folk, der har satset på kursfald).

Oh and uh short burn of the century comin soon. Flamethrowers should arrive just in time.— Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2018

Der er godt nok gået næsten to år siden Musks tweet, men de dele af $TSLAQ-klubben, der rent faktisk har væddet på kursfald, æder i øjeblikket store tab.

Det får selv nogle af Tesla-tilhængerne i den polariserede debat til at få ondt af ”modstanderne”.

Incredible! I know $TeslaQ have given us an awful lot of shit, but at the same time I’m not feeling all that great to know that behind those keyboards are mainly normal people with families etc who severely f*cked up. That battle is behind us. $TSLA pic.twitter.com/oBZ1SEGDpZ— Sam 📈 (@SamTalksTesla) February 4, 2020

Udover at kursstigningen har både beriget og berøvet investorer for både mindre og større formuer, mindsker stigningen risikoen for et faktisk Tesla-kollaps. Ikke i aktiekursen men i selskabet, da den store stigning sænker Teslas finansierings-omkostninger.

Elbil-producenten kan med andre ord sælge nye aktier til en høj værdiansættelse og dermed polstre balancen, hvis det vurderes nødvendigt.

Det har Elon Musk, der er kendt for at løbe tårnhøje risici, dog ikke tidligere haft for vane.