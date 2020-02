Elbil-producenten falder 12 pct. på børsen efter voldsomme stigninger mandag og tirsdag.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Så gik den ikke længere for Tesla.

Elon Musks elbil-producent falder onsdag 15 pct. på børsen efter godt en times handel oven på voldsomme stigninger både mandag og tirsdag.

Tesla handlede en overgang til næsten 970 dollar pr. aktie tirsdag, mens den i øjeblikket skifter hænder til 756 dollar.

Kursfaldet onsdag betyder, at Tesla har smidt omkring 25 mia. dollar i markedsværdi - eller mere end 150 mia. kr.

Det får et par ord med på vejen på Twitter.

$TSLA shedded Fiat Chrysler's market cap in 3 minutes. What a time to be alive. pic.twitter.com/HNdqGqsM8F— Keubiko (@Keubiko) February 4, 2020

Tirsdag var Tesla på et tidspunkt steget ca. 400 pct. siden juni 2019, og det er især i det nye år, at aktien er gasset op.

Høje kursmål fra et par mindre kendte investeringshuse smed bål på brændet mandag og tirsdag i denne uge, men onsdag går det altså den anden vej for Tesla, der har bekræftet, at selskabets nye bilproduktion i Kina bliver forsinket pga. coronavirus.

Tesla skulle ifølge SeekingAlpha have leveret de første biler i starten af februar, men fabrikken i Shanghai er midlertidigt lukket, og det er uklart, hvornår den åbner.

Desuden har investeringsbanken Canaccord onsdag sænket sin anbefaling af Tesla-aktien fra køb til hold.

»Selvom vi fortsat ser Tesla som den ledende kæmpe inden for elbiler og tror, at batteridagen i april (et investor event, red.) vil være en kritisk og positiv milepæl for, at investorerne forstår, hvor formidabelt et forspring Tesla har, tror vi, at tålmodige investorer formentlig vil få en mere attraktiv købsmulighed,« skriver Canaccord ifølge SeekingAlpha.

»Ligesom vi observerede et klart købsignal ved indgangen til 2020, ser vi en risiko for, at Kinas coronavirus giver Shanghai-fabrikken modvind.«

Tesla har i årevis været en kampplads for både tilhængere og modstandere. Tilhængere har troet, at elbil-producenten, der stort set aldrig har tjent penge, på et tidspunkt ville blive så dominerende, at lønsomheden følger med.

Modstanderne mener, at Teslas værdiansættelse er fuldstændig fra snøvsen og bygger på en række særdeles optimistiske antagelser.

De kraftige stigninger betyder, at det er tilhængerne af Tesla og topchefen Elon Musk, som i øjeblikket har mest af fejre - også på trods af onsdagens fald.

En person på Twitter skriver, at vedkommendes Tesla-investering betaler college-uddannelsen.