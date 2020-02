Med en udvidet ejerkreds og kapitalindsprøjtning på 20 mio. kr. vil elcykel-firmaet Mate Bike bl.a. have bedre fat i USA, der er virksomhedens største marked.

Elcykel-virksomheden Mate Bike, der via crowdfunding har solgt 23.000 elcykler for mere end 160 mio. kr. i 80 lande, udvider ejerkredsen med en gruppe udenlandske investorer.

Den ny investorgruppe består af fem personer fra London, Californien og Hong Kong, der nu træder ind i ejerkredsen sammen med søskendeparret Julie Kronstrøm Carton og Christian Adel Michael, der stiftede Mate Bike tilbage i 2016.

Blandt investorerne er den London-baserede finansmand Kushal Kumar.

»Markedet for individuel, bæredygtig transport udvikler sig hastigt, og Mate Bike vil blive en markant aktør i den sammenhæng. Vi er svært begejstrede for at skulle arbejde sammen med det dygtige team i København, og forhåbentlig vil vi sammen lykkes med at udbrede den danske cykelkultur til et bredt, globalt publikum,« udtaler Kushal Kumar.

Desuden er Kaarthik Subramani, der bl.a. har siddet i bestyrelsen i Fitness World, været senior vice president hos Arla Foods samt arbejdet 16 år med marketing hos Unilever, også blevet en del af i ejerkredsen.

De nye investorer skyder lige over 20 mio. kr. ind i virksomheden, der ifølge Julie Kronstrøm Carton og Christian Adel Michael er værdisat til 200 mio. kr.

Pengene falder på et tørt sted, for Mate Bike har kæmpet med underskud og en negativ egenkapital, der ifølge selskabets revisor skabte tvivl om den fortsatte drift.

Med en større, international ejerkreds er planen, at de små lokaler på Vesterbro i København skal udvides med et USA-kontor, og i den nærmeste fremtid skal et samarbejde med det italienske modefirma Moncler bruges til at fremvise en limiteret udgave af cykelmodellen Mate X under årets modeuge i Milano den 19. februar.

»Der har været fart på de seneste par år, og vi har solgt flere cykler, end man som ung virksomhed turde håbe på. Men de tusindvis af ordrer fra hele verden har også medført en lang række udfordringer i forhold til produktion, kundeservice, logistik, toldregler med videre, og vi har bl.a. måttet rykke en del af produktionen fra Kina til Taiwan på grund af handelskrigen,« fortæller Julie Kronstrøm Carton og fortsætter:

»Foruden at producere og levere de mange tusinde cykler, har vi lagt meget energi i at strømline hele vores setup og styrke den interne organisation, så vi nu er klar til at tage springet fra start-up til scale-up.«

Fremadrettet venter en lancering af en helt ny model: Verdens første SUV-elcykel. Efter planen sker det i andet halvår af 2020.

»Med modellen Mate Classic satte vi skandinavisk rekord i crowdfunding, og Mate X sidder tungt på den europæiske rekord. Mon ikke Mate SUV nupper verdensrekorden - vi kigger i hvert fald ind i et spændende år,« lyder det fra Christian Adel Michael.