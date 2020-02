Boeings rumfartøj ramt af endnu et sikkerhedsproblem

Rumfartøjet ved navn Starliner har allerede fået udsat sin jomfrutur i flere år.

Det har ikke været helt gnidningsfrit for Boeing at få gang i deres ”Starliner”-rumfartøj. Nu bliver fartøjet holdt på jorden endnu længere på grund af en softwarefejl, der blev afsløret under en testflyvning i december.

Det skriver CNN Business.

Problemet blev afsløret torsdag af Nasa og har siden rejst en del spørgsmål om, hvorvidt Starliner bliver klar til at nå deadline for den første bemandede flyvning, der allerede er blev udsat flere år.

Fredag oplyste Nasa, at rumfartsagenturet har i sinde at offentliggøre en større rapport om sikkerhedsarbejdet med Starliner, hvor der skulle have været flere tilfælde af, at kvalitetssikringen i softwaren ikke viste alvorlige fejl. Rapporten skal forsøge at afdække, hvorfor disse alvorlige fejl ikke blev afsløret under de jordbundne test forud for testflyvningen.

Starliner gennemførte en ubemandet testflyvning i december, der var designet til at vise, at fartøjet sikkert kan ankomme til internationale rumstation. Men det gik ikke som planlagt. Starliner’s interne ur var ikke stillet korrekt, hvilket fik rumfartøjet til at snuble ud af kurs, fortalte Nasa- og Boeing-embedsmænd i december. Starliner blev derfor tvunget til at vende tilbage til Jorden tidligt.

Det er endnu uvist om Nasa vil kræve endnu en ubemandet testflyvning af Starliner inden jomfruturen. Dog har Boeing alligevel afsat 4,2 milliarder dollars i tilfælde af, at Nasa kræver det.

Nasa havde ellers håbet at både Boeings og SpaceX’s nye rumfartøjer ville være klar til flyvning allerede i 2017. SpaceX afsluttede deres sidste store tests af deres rumfartøj ”Crew Dragon” i januar og det forventes at SpaceX får tilladelse af Nasa til at transportere astronauter indenfor kort tid.