Her taber kasinoer millioner hver eneste dag

Coronavirus fører til karantæner og lukkede kasinoer i Kinas specielle administrative Macau-region.

Det rammer økonomien hårdt, at flere dele af Kina har valgt at lukke ned for forretninger og produktioner i frygt for smittefaren ved den coronavirus, der lige nu spreder sig i landet.

Og i Macau, der ofte bliver kaldt det ”kinesiske Las Vegas”, er det især de mange kasioner, der lider.

Det skriver CNN Business.

Wynn Resorts, der står bag en række hoteller og kasinoer taber millioner om dagen som følge af nedlukningen i Macau. Administrerende direktør for Wynn Resorts, Matt Maddox, forklarer til CNN at virksomheden mister ca. 2,4 til 2,6 millioner dollars (16,3-17,7 millioner kroner) om dagen.

Macau har haft 10 personer, der er blevet bekræftet smittet med coronavirus, der har smittet over 37.000 mennesker og kostet mere end 800 mennesker livet.

Macau valgte at lukke ned for kasinoer og andre relaterede virksomheder i to uger, da en af de smittede i regionen havde arbejde i netop denne industri.

Og det er netop noget, der rammer Macau hårdt. I Macau er kasinoerne særligt nødvendige, da det er der de fleste af pengene bliver tjent på halvøen. Derfor er Macau og meget afhængige af gæster fra fastlandet, der kommer og besøger det ”kinesiske” Las Vegas.

Wynn Resorts får da også 70 pct. af sine indtægter fra Macau. I 2019 tjente Wynn Resorts 6,6 milliarder dollars, svarende til omtrent 45 milliarder kroner.

Selvom nedlukningen af kasinoer i regionen oprindeligt lød på to uger, er der ingen forventning om, at der vil blive åbnet op igen før ubruddet er under kontrol.