Nødlandingen af SAS' reklamefilm er forsidestof i hele Skandinavien

Den svenske og norske pendant til DR og Ekstra Bladet giver historien om den omstridte reklamefilm masser af luft under vingerne. Selv om hele balladen måske blot er et marketingstunt.

Hvad er i sandhed skandinavisk, spørger SAS i sin nye reklamefilm, der er fløjet direkte ind i en shitstorm, fordi luftfartsselskabet hævder, at alting er blevet bragt hertil fra andre lande - demokrati, cykler og sågar rugbrød.

Det har ført til en voldsom kritik på de sociale medier i en tilsyneladende koordineret aktion fra de anonyme brugere af troldenetværket 4Chan, hvilket onsdag formiddag fik SAS til at fjerne reklamefilmen fra Facebook og Twitter.

Nødlandingen af markedsføringskampagnen viser dog, at der faktisk findes noget vaskeægte skandinavisk - nemlig SAS selv, for reklamefilmen er såmænd forsidestof i både Danmark, Sverige og Norge.

Hos SVT, den svenske pendant til DR, betragter økonomisk kommentator Johanna Cervenka det tre minutter lange budskab som intet mindre end genialt med tanke på, at SAS slås for at blive forbundet med andet end flyskam og pilotstrejker.

Set i det lys er det ifølge hende slet ikke utænkeligt, at luftfartsselskabet ikke blot kalkulerede med kritikken, men også på forhånd planlagde at trække reklamefilmen tilbage for en kort stund for at maksimere opmærksomheden.

»Det kan virke kynisk, men sådan er reklamebranchen undertiden. Dens opgave er i dette tilfælde at sælge flyrejser, intet andet,« skriver Johanna Cervenka.

Hvis det vitterlig forholder sig sådan, virker det i den grad i Norge, hvor VG - modstykket til Ekstra Bladet - også har givet SAS-historien masser af luft under vingerne.

Således er det en tophistorie, at SAS onsdag eftermiddag har valgt at lægge reklamefilmen tilbage på sin facebookside i en kortere version for at føre seerne hurtigere frem til pointen: At Skandinavien i bund og grund er sammenstykket af alt det bedste fra andre lande.