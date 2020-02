Coronavirus går især ud over en bestemt gruppe

Antallet af nye tilfælde af coronavirus stiger stadig, men dødsfald sker oftest for en bestemt aldersgruppe med andre helbredsproblemer.

Antallet af smittede med coronavirus stiger stadig. Den seneste opgørelse fra worldometer.info viser over 64.000 ramte.

Dødstallet er oppe på 1.384 mennesker, mens 7.107 er meldt raske efter at have været smittet.

Worldometer viser løbende det estimerede antal smittede og baserer sig på statistik og beregninger fra det, der kan kaldes ”respekterede” kilder.

Disse kilder omfatter blandt andre United Nations Population Division, World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), International Monetary Fund (IMF) og Verdensbanken.

Sygdommen rammer bredt, men især folk over 50 år er blevet inficeret.

Ifølge den kinesiske nationale sundhedsorganisation, NHC, er der et tydeligt mønster, når det gælder dødsfaldene i Kina, som har langt de fleste smittede og det største antal omkomne.

Kina har opgjort sit seneste bekræftede tal til 63.865 smittede og 1.381 døde.

Omkring 80 pct. af dødsfaldene er sket blandt patienter, der er over 60 år gamle. Og 75 pct. af de døde havde i forvejen andre helbredsproblemer såsom hjerteproblemer, astma eller led af diabetes.

På verdensplan har 28 lande bekræftet patienter med coronavirus. Udover Kina er de største tal fra Japan, Singapore, Hong Kong og Thailand. Indtil videre har der være tre dødsfald uden for Kina.

Udbruddet har fået SAS til at forlænge aflysningerne af flyvninger til Kina med to måneder, og det gælder også for flere andre flyselskaber.