Jens Bjørn Andersen, der er administrerende direktør i DSV Panalpina, og selskabets finansdirektør, Jens H. Lund, har udnyttet optioner til at købe og derefter sælge aktier med stor gevinst.

Det fremgår af en meddelelse fra selskabet fredag eftermiddag.

Jens Bjørn Andersen har udnyttet optioner til at købe 110.000 aktier til en stykpris på 274,25 kr., hvorefter han har solgt samme 110.000 aktier til en stykpris på 769,93 kr.

Dermed har han samlet set køb aktier for 30,2 mio. kr., hvorefter han har solgt et tilsvarende antal aktier for 84,7 mio. kr.

På samme måde har finansdirektør Jens H. Lund udnyttet optioner og købt 80.000 aktier til samme pris som Jens Bjørn Andersen, ligesom salgsprisen også er den samme.

Dermed har han altså købt aktier for 21,9 mio. kr. for herefter at sælge dem til 61,6 mio. kr.

Af meddelelsen fremgår det, at transaktionerne har fundet sted onsdag.

En aktie i DSV Panalpina koster fredag eftermiddag 776,20 kr. efter en stigning på 0,5 pct.