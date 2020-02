Mette Bock har holdt »dusinvis af kaffemøder og kontaktet talrige headhuntere«. Men trods en status som tidligere minister har hun svært ved at sparke en ny karriere i gang.

Det er snart et år siden, at Mette Bock stoppede i dansk politik efter et mislykket forsøg på at komme i EU-parlamentet for Liberal Alliance.

Siden har der været stille omkring den tidligere kultur- og kirkeminister. Ved årsskiftet oprettede hun dog enkeltmandsvirksomheden Mette Bock, der skal yde virksomhedsrådgivning. Nøjagtigt som hendes tidligere kolleger Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen fra VLAK-regeringen har gjort det.

Dette ville Finans gerne vide noget mere om. Men undervejs i mailkorrespondancen bliver det hurtigt klart, at Mette Bock også har andet på hjerte.

Hun har nemlig i et stykke tid forgæves forsøgt at sætte gang i en ny karriere, især inden for bestyrelsesarbejde. Men hun har måttet erkende, at hendes fortid ikke har gavnet hende.

»Det giver ikke street credit at have været politiker. Jeg har siden sommer haft dusinvis af kaffemøder og kontaktet talrige headhuntere, men det går trægt. Jeg vidste, det ville blive vanskeligt at påbegynde en bestyrelseskarriere. Men jeg klager ikke. Det skal nok lykkes,« skriver hun.

Men hidtil er det "kun" blevet til en bestyrelsespost i Den Berlingske Fond, der ejer udgiverrettighederne til Berlingskes publikationer.

»Jeg går bestemt ikke ind for kvoter, men den der med at det er kvinderne selv, der fravælger ledelses- og bestyrelsesposter, den skal man altså længere ud på landet med,« skriver Mette Bock, der dog understreger, at hun er på vej ind i flere endnu unavngivne bestyrelser.

Mette Bock har oprettet sin enkeltmandsvirksomhed for at forberede sig på en tilværelse som selvstændig.

»Foreløbig er der ikke megen aktivitet, men jeg forventer i løbet af 2020 at gå i gang. Indtil videre samler jeg småindtægter fra foredragsvirksomhed og skribentaktiviteter i virksomheden, så jeg har fuldt overblik over den modregning, der naturligvis skal foretages, så længe jeg modtager eftervederlag fra min tid som politiker,« siger hun.

Mette Bock har modtaget et årligt ministereftervederlag på lidt over 1,2 mio. kr., siden hun i sommeren 2019 stoppede som politiker. Hendes ministereftervederlagsperiode er på 12 måneder.