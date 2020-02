164 år gammelt bilmærke forsvinder

Et australsk nationalikon må lade livet. Det vækker stærke følelser, men der er ingen vej udenom, siger ejeren.

Den amerikanske bilgigant General Motors afliver nu et af sine ældste bilmærker. Det drejer sig om det 164 år gamle bilmærke Holden, som General Motors nu sender på pension.

»Jeg har ofte sagt, at vi vil gøre det rigtige, selv når det er svært. Dette er et af disse tidspunkter,« udtaler adm. direktør i General Motors, Mary Barra, i en meddelelse.

Beslutningen om at aflive Holden kommer tre år efter, at GM Holden stoppede med at producere sine biler i Australien. Det kostede næsten 2.900 australiere jobbet.

Holden blev grundlagt i 1856 af briten Jamens Alexander Holden. Dengang var det et sadelmagerværksted, som så avancerede til at bygge automobilkarroserier. I en periode stod Holden-fabrikken endda for at bygge den ikoniske Ford T-model.

I 1931 blev Holden opkøbt af General Motors. Men de seneste mange år er bilmærket visnet og har kæmpet med økonomien.

Nu siger General Motors stop og lukker endegyldigt Holden inden udgangen af 2021. Samtidig lukker Holdens salgs- design og ingeniørkontorer i Australien og New Zealand. Det vil formentlig betyde op mod 600 fyringer.

»Jeg er skuffet, men ikke overrasket. Men jeg er vred, ligesom jeg tror, at mange australiere er. Australske skatteydere lagde millioner i dette multinationale selskab. Et selskab, som lod bilmærket visne væk,« siger Australiens premierminister, Scott Morrison, ifølge BBC.

For australierne er Holden nærmest ikonisk, og beslutningen om at skrotte bilmærket vækker derfor stærke følelser.

I sine velmagtsdage havde Holden tusindvis af ansatte og produktionsfaciliteter flere steder i Australien og New Zealand. General Motors siger i en meddelelse, at man forgæves har forsøgt at finde en løsning, der kunne sikre bilmærkets overlevelse.

Men der skal skæres i omkostningerne, og derfor er det »nødvendigt at gribe ind på de markeder, der ikke kan sikre et passende afkast til aktionærerne,« udtaler General Motors.

Udover at forlade Australien og New Zealand har General Motors solgt sin fabrik i Thailand.