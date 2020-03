Flyveforbud til USA er et hårdt kølleslag for flyselskaberne

Trafikken over Atlanten er det største marked i luftfarten med flere hundrede afgange dagligt. Mange af de store flyselskaber henter en stor del af indtjeningen på disse ruter.

Den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om flyveforbud for europæiske rejsende mellem Europa og USA er endnu et hårdt slag for flyselskaberne, der allerede lider voldsomt under effekterne af coronavirus.

Flyvningerne på tværs af Atlanten er et af de allerstørste markeder både for de store flyselskaber i Europa og i USA. Dermed er konsekvenserne langt større end aflysningerne og nedskæringerne på ruterne til Kina og Asien.

Titusindvis af passagerer flyver dagligt mellem USA og de 26 lande i Europa, der er berørt af forbuddet. En stor del af den trafik falder bort, når forbuddet træder i kraft ved midnat natten mellem fredag og lørdag.

Forbuddet varer foreløbig 30 dage, og det har vakt utilfredshed især i Europa, fordi det kom uden forudgående drøftelser med EU.

Restriktionerne på trafikken mellem Europa og USA bidrager yderligere til den største krise for luftfarten siden 2. verdenskrig. Tilbageslaget er større end både efter finanskrisen i 2009 og terrorangrebene i New York i 2001.

Markedet

For flere af de største flyselskaber udgør de transatlantiske ruter mellem 20 og 30 pct. af den totale trafik og en mindst lige så stor andel af overskuddet.

Markedet er vokset konstant i de senere år, og en stor andel af de rejsende flyver på business class, hvor indtjeningen er højest.

Hver dag er der omkring 450 direkte flyvninger mellem Europa og USA. 31 pct. af flyvningerne sker mellem USA og Storbritannien, som ikke er omfattet af forbuddet. Det samme gælder Irland, som har 5-6 pct. af trafikken.

Tyskland er med en andel på 13 pct. det største marked uden for Storbritannien. Herefter kommer Frankrig og Holland med henholdsvis 11 og 9 pct. Det viser en opgørelse, som det amerikanske erhvervsmagasin Forbes har foretaget.

Det er borgere fra de 26 lande i Schengen-området, som ikke må rejse ind i USA. Amerikanske statsborgere må gerne rejse den anden vej.

Flyselskaberne

Det er først og fremmest de store nationale netværksselskaber, som vil blive ramt. Den tyske luftfartskoncern Lufthansa har det største transatlantiske trafikprogram uden for Storbritannien. Ligeledes vil Air France KLM blive alvorlig berørt.

Konsekvenserne vil blive mindre for IAG koncernen, der har British Airways som omdrejningspunkt. Selskabet er størst på trafikken over Atlanten, og en stor del af de rejsende er briter og amerikanere, som fortsat må rejse. Men British Airways henter også mange passagerer fra andre lande i Europa, der skifter fly i London.

I USA vil forbuddet gå hårdt ud over flyselskaberne United Airlines, Delta Airlines og American Airlines.

I Skandinavien vil den manglende trafik over Atlanten blive særdeles kostbar for både Norwegian og SAS.

Norwegian flyver til mere end en halv snes destinationer i USA både fra Oslo og fra Gatwick Airport nær London. Selskabet har allerede reduceret kapaciteten til USA. Det norske lavprisselskab er imidlertid økonomisk udfordret efter flere år med milliardtab.

SAS flyver til syv destinationer i USA, og til flere af rejsemålene er der daglige afgange. Størstedelen af ruterne flyves fra Københavns Lufthavn, der også vil mærke en nedgang.

Konsekvenserne

Flyveforbuddet for europæiske rejsende og udbruddet af coronavirus vil uundgåeligt føre til flere konkurser i luftfarten.

I Europa er der mere end 100 flyselskaber, og ifølge en analyse fra den amerikanske finanskoncern Citi tjener 35 pct. af dem ikke penge eller drives med underskud. Disse selskaber er i farezonen, fordi de hurtigt risikerer at komme til at mangle likviditet.

Krisen kommer på et dårligt tidspunkt, for flyselskaberne. Pengebeholdningen på denne tid af året er lav, fordi vi er i slutningen af lavsæsonen. Nu mangler bookingerne og billetbetalingerne til sommersæsonen, og det kan gøre det svært at betale regningerne.

Flere analytikere forventer da også, at der vil ske krak, opkøb og fusioner som konsekvens af corona krisen.