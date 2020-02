Mærsk køber amerikansk logistikselskab i milliardhandel

Mærsk fordobler sin kapacitet på den amerikanske landjord ved at sluge et større logistikselskab, der skal hjælpe shippinggiganten med at opfylde sin mission.

Et milliardopkøb giver nu A.P. Møller-Mærsk mulighed for at brede sig på landjorden i USA.

Den danske shippingkoncern har købt det amerikanske varehus- og logistikselskab Performance Team for 545 mio. dollars, svarende til 3,8 mia. kr. inklusiv gæld, oplyser Mærsk i en pressemeddelelse.

Dermed kravler Mærsk et skridt tættere på sin strategi om at blive en global logistikkoncern, der - centreret om containertransporten - kan fragte varer for kunderne fra dør til dør.

Performance Teams 2100 fuldtidsmedarbejdere og 4000 deltids- og kontraktmedarbejdere driver 24 varehuse og distribuerer varer for deres kunder. Det gav sidste år en omsætning på 3,6 mia. kr., og selskabet er ifølge Mærsk vokset med 17 pct. årligt de seneste fire år.

Selskabets driftsresultat før af- og nedskrivninger (ebitda) ligger estimeret på 90 mio. dollars, eller 622 mio. kr.

»Vi er især begejstrede for at styrke vores evner inden for internethandellogistik, siden mange af vores detailkunder gerne vil vokse deres online salg i 2020 og fremadrettet,« lyder det Narin Phol, regional chef for Mærsk i Nordamerika, i pressemeddelelsen.

Med købet har Mærsk overtaget lejeforpligtelser på omkring 225 mio. dollars, eller 1,6 mia. kr.

Mærsk råder i forvejen over en omsætning på 406 mio. dollars i Nordamerika, når det kommer til varehuslogistik og distribution på landjorden. I alt råder Mærsk nu over en amerikansk landjordsforretning, der tæller 1.363.000 kvadratmeter varehuse, og som årligt giver en omsætning på 6,4 mia. kr.

Handlen skal først godkendes af myndighederne, før den går igennem.