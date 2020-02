Mærsk er vendt 180 grader på børsen - nu dykker aktien

Aktierne i A.P. Møller-Mærsk har været ude på en rutsjebanetur af de større i dagens handel på børsen.

A.P. Møller-Mærsk har haft mere end svært ved at finde den rette kurs på børsen i dagens handel. Men efter at have lagt fra land med stigninger på mere end 4 pct., ser det nu ud til at A- og B-aktierne har zigget og zagget sig til en retning i negativt territorium.

Efter små fire en halv time handler B-aktien i en kurs omkring 8282 kr. stykket, mens A-aktien ligger i niveauet omkring 7740 kr. stykket. Det svarer til et fald i omegnen af 3 pct. for begge aktier.