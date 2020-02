Modegigant satser på at sælge luksus og brugt tøj

Den store tyske onlineforhandler af mode Zalando ser nye muligheder inden for luksus og genbrug.

Onlineportalen Zalando vil forsøge at kapre flere yngre kunder. Vejen til segmentet skal først og fremmest ske ved at udvide sortimentet af premium- og luksusmode. Inden 2023 skal den del af forretningen være dobbelt så stor, meddelte Zalando torsdag fra hovedkvarteret i Berlin.

Det skriver den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung.

»Premiumkategorien har været den hurtigst voksende i de seneste måneder, og vi ser et stort potentiale i at udbygge den del af forretningen,« udtaler Zalandos medstifter og direktør, David Schneider.

Derudover vil virksomheden prøve kræfter med salg af secondhandtøj. Fra det kommende efterår giver Zalando kunder mulighed for at købe og sælge brugt tøj via Zalando-platformen.

Zalando oplyser, at de fortsat investerer kraftigt i virksomheden, så fremgangen og væksten kan sikres.

Transportnetværket skal udbygges, og så skal der opføres et nyt lagercentrum i Spanien, som vurderes at ville koste omkring 2,5 mia. kr.

I år er forventningen, at omsætningen vil vokse med 15-20 pct. Det er dog med forbehold for de negative effekter forårsaget af coronavirus. Det svarer til en overskudsgrad på mellem 1,7 og 2 mia. kr., skriver FAZ.

I det forgangne regnskabsår steg omsætningen med 20 pct. til knap 49 mia. kr.

Zalando blev skabt i 2008 med speciale i at sælge sko på nettet. I 2014 blev virksomheden børsnoteret med en værdiansættelse på 5,3 milliarder euro, som gjorde det til en af Tysklands største børsnoteringer.

Med i ejerkredsen tæller Bestseller-direktøren Anders Holch Povlsen.