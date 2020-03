Wall Street i rødt dyk efter rentehug

Reaktionen hos det amerikanske aktiemarked på nationalbankens pludselige rentenedsættelse er tirsdag aften kursdyk.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Aktiemarkedet på Wall Street reagerer tirsdag aften negativt, efter at den amerikanske centralbank tidligere på dagen uventet satte renten ned. Det sker som en konsekvens af, at coronavirus spreder sig globalt og skaber uro.

To timer før det amerikanske aktiemarked i New York lukker dagens handel, er de tre store indeks, S&P, Dow Jones og Nasdaq, alle nede med over 3 pct. i forhold til handelsdagens begyndelse.

Mens de danske og europæiske aktier havde en tirsdag med grønne tal, åbnede det amerikanske handel på Wall Street med små kursfald. De toneangivende indeks gik dog lige efter rentenedsættelsen ud på eftermiddagen dansk tid op - men aftenen byder altså på nye dyk og røde tal.

Dermed er der en ny situation i forhold til mandag, da de tre store indeks steg markant ovenpå den forløbne uges udbredte bekymringer over de økonomiske effekter af coronavirus.

Den amerikanske nationalbank satte renten ned - for første gang siden finanskrisen uden for et bebudet rentemøde. Det kom kort efter en telekonference tidligere tirsdag mellem G7-landens finansministre og centralbankchefer.

G7-landene besluttede på det møde, at de er klar til reagere - også med finanspolitiske tiltag om nødvendigt - som en direkte konsekvens af coronavirus og mulige konsekvenser for økonomien.

Blandt økonomer og analytikere lyder forventningen, at flere centralbanker – herunder den europæiske ECB – sikkert vil agere som den amerikanske med rentenedsættelser.

»Der er en god portion sandsynlighed for, at flere centralbanker kan følge trop. Det er endnu for tidligt at konkludere, hvorvidt centralbankerne er færdige med at sænke renterne, da det langt fra endnu er sikkert, hvor voldsomt udbruddet af coronavirus vil påvirke økonomien,« skriver økonom Anders Christian Overvad, Arbejdernes Landsbank, således i en af de danske kommentarer, som er kommet efter tirsdagens rentedyk i USA.