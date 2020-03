Dansk velhaver byggede sin egen benzinkæde - nu er den tjent ind

Familien Hanssen satte millioner til på at skabe et landsdækkende benzinselskab.

Den danske erhvervsmand Søren Hanssen og hans familie kan for første gang kalde familiens landsdækkende benzinkæde, Go'on, for en overskudsforretning.

I 2019 tjente benzinkæden 15 mio. kr. efter skat. Dermed har ejerfamilien indhentet de millioner, som i sin tid blev sat til på at opbygge kæden. Det viser en gennemgang af samtlige Go'ons regnskaber.

I syv år tabte Hanssen-familien tålmodigt penge på at opbygge det lille benzinselskab. 42 mio. kr. var det samlede underskud.

Men fem år i træk med overskud betyder, at familien Hanssen nu har indhentet det tabte.

»Ledelsen anser årets resultat som værende tilfredsstillende,« lyder det kortfattet i ledelsesberetningen i det nye regnskab fra Go'on Gruppen A/S.

Ejeren Søren Hanssen og hans familie måtte ikke i banken for at låne penge, da familien besluttede sig for at ville bygge en benzinkæde. Familien skabte i sin tid en formue på at grundlægge kæderne Fakta og Big Store, som senere blev solgt til Coop.

Den første ubemandede Go'on-station åbnede i 2009. I dag har kæden 155 benzinanlæg rundt om i landet, og der bliver i gennemsnit åbnet ét-to nye tankanlæg hver måned.

Den fart skal gerne fortsætte, skriver ledelsen i det nye regnskab.

Udover Go'on ejer Søren Hanssen og hans familie en række ejendomme, ligesom den i 2018 solgte en større aktiepost i modekoncernen IC Group. Salget af aktieposten indbragte et trecifret millionbeløb.

Go'on har en egenkapital på 40 mio. kr. og 18 ansatte.