Virusfrygt i danske banker: Deler afdelinger op og undgår håndtryk

Flere danske banker har udvidet deres forholdsregler, for at undgå at medarbejdere bliver smittet med coronavirus.

Frygten for coronavirus har bredt sig over den finansielle sektor i Danmark, og det har fået flere danske banker til at tage ekstra forholdsregler i brug for at undgå udbrud.

Dele af medarbejderstaben i Danske Bank er de seneste dage blevet bedt om at arbejde hjemmefra, mens banken har opdelt handelsafdelingen som en foranstaltning. Det sker, selvom der ikke har været nogle tilfælde af smittede i banken.

»Vi bruger forskellige strategier, og en af dem er at splitte lokationer op, så de kan fortsætte, hvis det bliver nødvendigt at bede medarbejdere arbejde hjemmefra, hvis de f.eks. har været på ferie i et højrisikoområde eller lignende,« fortæller Jonas Sødeberg Rasmussen, chef for fysisk sikkerhed i Danske Bank.

»Vi arbejder ud fra et forsigtighedsprincip, og derfor arbejder flere af vores medarbejdere i Norden allerede nu hjemmefra. Vi vil hellere være på den sikre side,« tilføjer Jonas Sødeberg.

Også i Nordea har man taget ekstra foranstaltninger i brug ved blandt andet at begrænse rejser til Kina, Singapore, Iran, Italien, Sydkorea og Hokkaido-provinsen i Japan, mens ansatte, som er vendt hjem fra områderne, skal arbejde hjemmefra i 14 dage.

»Derudover har vi besluttet ikke at give hånd for dermed at begrænse evt. smittespredning, ligesom vi anbefaler, at man udøver god håndhygiejne,« siger Javier Lopez, kommunikationsmedarbejder i Nordea og tilføjer, at banken endnu ikke har valgt at adskille afdelinger.