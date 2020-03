De store aktieindeks i USA faldt atter dybt. En analytiker mener, at store udsving som konsekvens af coronavirus bunder i usikkerhed om, hvad der kommer til at ske.

Torsdag blev endnu en rød dag på det amerikanske aktiemarked. Ved lukketid ud på aftenen dansk tid lå de tre store aktieindeks alle med markante kursdyk.

Dow Jones faldt med 3,58 pct, Nasdaq Composite gik ned med 3,10, mens S&P500 dog et fald, der nåede 3,39 pct.

Coronavirus skaber dermed fortsat store udsving på verdens børser. Og ugen har budt på både op- og nedture på Wall Street.

»Markedsvolatilitet betyder, at mange mennesker handler samtidig. Når du har en opgang på 4,5 pct. den ene dag, og 2 pct. den anden, hvad betyder det så? Det betyder, at vi ikke ved hvad der sker, siger analytiker Kathryn Kaminsk, AlphaSimlex, til nyhedsbureauet Bloomberg om den aktuelle udvikling.

Blandt aktiehandlere og ansatte i de store finanshuse rammer coronavirussen nu også den daglige drift. Der iværksættes derfor ekstraordinære tiltag for at undgå smittespredning og karantæne af ansatte.

Både Danske Bank her i landet og storbanken JPMorgan i New York er ifølge Bloomberg begyndt at flytte rundt på ansatte som et forebyggende tiltag.

»Vi at splitte arbejdsgrupper op på forskellige lokaktioner forbedre vi muligheden for at udføre arbejdet for vores kunder. Vi minimerer risikoen som fysisk kontakt medfører om et tilfælde skulle opstå,« skriver banken i et notat til de ansatte - ifølge Bloomberg.