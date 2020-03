Oliekrise saver Maersk Drilling-aktien midt over

Borerigaktierne, inklusiv Maersk Drillings, har fulgt med olieprisens bratte fald. Men det danske borerigselskab står bedre end konkurrenterne til at ride en storm af.

Siden årsskiftet har investorer kunnet se måbende til, mens deres aktiepost i Maersk Drilling er halveret.

I weekenden tog olieprisen endnu et lodret dyk på 30 pct., som har sendt det danske borerigselskabs aktie ned med 20 pct. fra morgenstunden.

Og et fald til en oliepris på omkring 36 dollars per tønde er på ingen måder sundt for den i forvejen hårdt pressede borerigbranche, som lever på de store olieselskabers nåde.

»Næsten alle olieselskaber budgetterer med en oliepris på 50 dollars som et balancepunkt for omkostningerne. Hvis vi bliver i det nuværende niveau, vil industrien bremse investeringerne, så du bør som investor være forsigtig med olieservicesektoren,« siger Frederik Lunde, analytiker i Carnegie.

Maersk Drillings bratte fald i aktien skal dog ses i forhold til konkurrenternes, som har taget et endnu stejlere dyk. Mens Seadrill siden årsskiftet er drattet med 70 pct., er Borr Drillings aktie nede ned 90 pct.

Et af de store problemer er borerigbranchens massive gældsniveauer. I velmagtsdagene før 2015 tjente selskaberne gyldent på olieefterspørgslen, men i øjeblikket taber de fleste penge, fordi der ikke er nok efterspørgsel på boreriggene.

»Næsten alle de store borerigselskaber skal refinansiere deres gæld inden for de næste to år. I dag tjener de ikke nok penge til at give bankerne et meningsfyldt tilbud. Så hvis ikke markedet virkelig forbedrer sig inden for de næste par år, er de i problemer, og med olieprisens tilbageslag i dag er sandsynligheden for forbedring aftagende,« siger Frederik Lunde.

Selvom Maersk Drilling har det hårdt, er det danske boreselskab imidlertid et af de selskaber, der er bedst positioneret til at klare skærene.

»Maersk Drilling har backlog-dækning, og de har den laveste gæld i borerigsektoren,« siger han.

Olieprisens fald kommer i kølvandet på en priskrig mellem Saudi-Arabien og Rusland. Det sker oven i, at coronavirusset i øjeblikket rammer efterspørgslen på olie.

Efter at Rusland nægtede at tilslutte sig oliekartellet OPEC’s aftale om at skære i produktionen, har Saudi-Arabien valgt at true med at sælge sin olie til spotpris for at vinde nye kunder, skriver Financial Times.

Den såkaldte brent-olie, som bliver handlet i Europa, og som begyndte året med en pris på 64 dollars per tønde, er nu faldet til 36 dollars.

»Mit gæt er, at det gør så ondt på Saudi-Arabien, at de virkelig er interesserede i at finde en løsning,« siger Frederik Lunde.