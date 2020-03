SAS bekræfter forhandlinger om lønnedgang på op til 20 pct.

SAS bekræfter over for Ritzau Finans, at luftfartsselskabet har bedt sine ansatte om at gå op til 20 pct. ned i løn i en periode på tre måneder, og at ledelsen allerede har indvilliget i at gå 20 pct. ned i løn med fastholdt arbejdstid.

Det siger SAS’ pressechef, Kristoffer Meinert, til Ritzau Finans, efter at det norske erhvervsmedie Dagens Næringsliv bragte nyheden tidligere tirsdag eftermiddag.

SAS skal i løbet af de næste dage og uger til at forhandle med 37 fagforeninger på tværs af tre forskellige lande, pointerer pressechefen, der dog også fremhæver, at det er i tråd med det luftfartsselskabet har meldt ud, om at der ses på hvor der kan spares i systemet.

Forslaget sker med henvisning til den "nuværende markedssituation", hvor mange luftfartsselskaber er under økonomisk pres på grund af coronavirus, skriver Dagens Næringsliv.

Medarbejdernes lønnedgang vil dog også blive fulgt af en tilsvarende reduktion af arbejdstiden.