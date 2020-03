Aktiekursen for det norske lavprisselskab faldt onsdag med 15 pct. på børsen i Oslo. Kursværdien er på kort tid halveret.

Norwegian oplevede onsdag endnu et kraftigt kursfald på børsen i Oslo.

Aktien faldt med ikke mindre end 15 pct., efter at en række flyselskaber meldte om alvorlige konsekvenser for flytrafikken efter spredningen af coronavirus i Europa.

Dermed er Nowegians aktiekurs på kort tid blevet halveret.

Det norske lavprisselskab meddelte tirsdag, at man reducerede kapaciteten med 15 pct. i de kommende uger og måneder. Foreløbig er 3.000 flyvninger aflyst.

Norwegian meddelte også, at et stort antal medarbejdere vil blive sendt på tvungen orlov uden løn. Denne manøvre kaldes permitteringer, og den kan benyttes i særlige tilfælde.

Lufthansa har meddelt, at man reducerer trafikprogrammet med op til 50 pct. i nogle perioder. Den voldsomme nedskæring understreger, at situationen er særdeles alvorlig for luftfarten, der aldrig tidligere har oplevet et så brat fald i rejselysten.

Niels Smedegaard, der er bestyrelsesformand i Norwegian, lægger ikke skjul på, at det er en meget vanskelig tid for Norwegian, der allerede før udbruddet af coronavirus var midt i en omfattende genopretningsplan i bestræbelserne på at genskabe lønsomheden i selskabet.

»Det er en ganske alvorlig situation for hele flybranchen i øjeblikket og noget voldsommere end det, man har set før - både i forhold til 9/11, finanskrisen og udbruddet af sars. Det er absolut noget, som er stærkt udfordrende,« har Niels Smedegaard, der er bestyrelsesformand i Norwegian, udtalt til Børsen.

Han tilføjede, at risikoen for konkurs er større for alle luftfartsselskaber - Norwegian inkluderet - men at Norwegian sidste år påbegyndte en omfattende "turnaround"-plan, der skal skabe besparelser i milliardklassen.