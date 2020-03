Nyt kraftigt aktiedyk i USA

Efter et særdeles skidt aktiedøgn er aktierne i USA på mindre end en måned faldet med 20 pct.

Aktiekurserne i USA oplevede onsdag endnu et kæmpedyk i skyggen af coronavirus, som verdenssundhedsorganisationen WHO tidligere på dagen betegnede som en pandemi.

S&P 500 indekset i USA faldt med 6 pct., og dermed er aktierne på blot tre uger faldet med 20 pct. Dow Jones industrindekset dykkede med 5,5 pct., og det markerer også et fald på en femtedel på mindre end en måned. Det er det, men i USA kaldet et 'bear market'. Nasdaq var ligeledes hårdt ramt med et kursfald på 4,7 pct.

USA's præsident Donald Trump foreslog tirsdag skattelettelser for at afbøde de økonomiske påvirkninger for erhvervslivet.

Men forslaget skuffede tilsyneladende markedet, og flere analytikere fremhævede, at der manglede detaljer om forslaget.

Ifølge New York Times skyldes det kraftige børsfald også, at investorerne er usikre på, hvordan regeringer og myndigheder i resten af verden vil håndtere presset på økonomien på grund af coronavirus.

Der var ikke mindst aktier indenfor luftfart og rejseindustrien, der pressede aktiemarkedet. Krydstogtrederierne Norwegian Cruise Line og Carnival faldt med henholdsvis 26,76 og 9,5 pct. Flyselskaberne American, Delta, United og JetBlue faldt mindst 4,3 pct.