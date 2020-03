Lufthansa flyver videre til USA, men på meget lavt blus

Tre byer i USA vil fortsat blive betjent af flyselskaber i Lufthansa-koncernen.

Flyselskaberne i luftfartskoncernen Lufthansa fortsætter flyvningerne til udvalgte destinationer i USA, selvom præsident Donald Trump har indført flyveforbud, fordi landet ikke vil modtage rejsende fra 26 europæiske lande.

Men der vil kun blive opretholdt ruter til tre rejsemål, og tidstabellen bliver skåret kraftigt ned.

»På trods af de nye rejseguidelines udstedt af de amerikanske myndigheder for passagerer fra EU, Schweiz og andre lande, fortsætter flyselskaberne i Lufthansa Group med at tilbyde flyrejser til USA fra Tyskland, Østrig, Schweiz og Belgien,« skriver Lufthansa i en pressemeddelelse.

Det er flyvningerne til Newark (New York), Chicago og Washington, der opretholdes. Dermed kan rejsende fra USA og andre lande fortsat flyve til og fra Europa med selskaber i Lufthansa-koncernen.

Lufthansa koncernen fortsætter med at flyve fra Frankfurt til Chicago og Newark (New York), fra Zürich til Chicago og Newark (New York), fra Wien til Chicago, og fra Bruxelles til Washington efter den 14. marts.

»På den måde opretholdes trods alt nogen flytrafikforbindelse til USA fra Europa. Flyselskaberne arbejder for tiden på en alternativ flytidstabel for USA. Passagerer vil stadig kunne nå frem til alle destinationer inden for USA gennem knudepunkterne dér og flyforbindelser, der drives af partner-flyselskabet United Airlines,« oplyser Lufthansa koncernen.

Alle andre USA-flyvninger bliver indstillet indtil videre på grund af restriktionerne fra de amerikanske myndigheder. Det gælder alle afgange fra München, Düsseldorf og Genève. Indtil videre fortsætter Lufthansa Group med flyvninger til samtlige destinationer i Canada.

Normalt tilbyder flyselskaberne i Lufthansa koncernen flyvninger til 21 destinationer i USA.