Oliestaten Kuwait suspenderer alle kommercielle flyvninger som følge af coronavirussen.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Som det første land i verden har oliestaten Kuwait valgt at suspendere alle kommercielle flyvninger til og fra landets eneste lufthavn i foreløbigt to uger.

Det skriver blandt andre Aljazeera og luftfartsmediet check-in.dk.

Fra og med fredag må ingen kommercielle fly lette fra eller lande i Kuwait City International Airport - landets eneste internationale lufthavn. Det sker i et forsøg på at forhindre coronavirussen i at sprede sig yderligere.

Kuwait er med 72 smittede langt fra det hårdest ramte land i Mellemøsten. Men flere omkringliggende oliestater, Qatar og Bahrain, er begyndt at se voldsomme stigninger i antallet af smittede.

Lukningen af den kommercielle flytrafik betyder, at det midlertidigt ikke er muligt at flyve ind og ud af Kuwait. Der bliver kun adgang for fragtfly og fly med kuwaitiske statsborgere og deres nærmeste slægtninge, skriver check-in.dk.

I dag holdes passagerer fra corona-ramte zoner ude af danske lufthavne, og i USA har præsident Donald Trump indført indrejseforbud fra 26 lande i Europa.