Efter kæmpesalg de seneste dage forventer dagligvaresektoren mener rolige indkøbsdage den kommende tid. Kæderne fylder på højtryk lagre og butikker op med varer.

Det er rekordtider for dele af dansk dagligvarehandel. Aldrig før er der solgt så mange varer som torsdag i denne uge, melder en af kæderne. Derfor er der også rekordtravlhed med at fylde butikkerne op igen. En samlet branche står dog fast på, at den er klar til at håndtere coronakrisen, så det ikke på nogen måde bliver en dansk fødevarekrise.

Efter at regeringen og myndigheder onsdag aften præsenterede de nye og skrappe tiltag i den danske kamp mod coronavirus, blev der kaos i mange butikker. Forbrugere valgte at trodse opfordringen til at tage det roligt og storkøbte i stedet varer.

Tendensen fortsatte også en del af torsdagen i en række dagligvarebutikker, mens tingene ser ud til at flade mere ud her fredag.

Discountkæden Discountkæden Rema 1000 er ejet af den norske, familieejede koncern Reitangruppen.

Har aktuelt 343 butikker i Danmark, som drives af lokale franchisetagere.

Rema 1000 Danmark beskæftiger ca. 13.400 ansatte – hovedparten på deltid.

»I går, torsdag, var den største salgsdag nogensinde hos Rema 1000 Danmark. Samtidig har vi siden torsdag aften arbejdet på højtryk med at køre varer ud fra lagrene i en mængde, som også er den største hidtil. Der er dog masser af varer på lagrene. Så vi er forberedte,« siger kommunikationschef Jonas Schrøder, Rema 1000 Danmark.

Om situationen i den forestående weekend lyder hans vurdering:

»De kommende dage bliver også store salgsmæssigt, men vi forventer ikke samme takt som onsdag aften og torsdag. Forbrugerne har vist nu forstået, at der er masser af mad og dagligvarer til danskerne trods coronakrisen.«

Hos Coop Danmark fastslår analyse- og kommunikationschef Lars Aarup, at koncernen ikke vil præcisere aktuelle salgstal. Men han oplyser dog, at torsdagen i Coops butikker kan sammenlignes med en meget travl julehandel.

Medlemsejet Coop Danmark driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og Fakta med tilsammen 1.085 butikker.

345 selvstændige brugsforeninger driver tilsammen 405 af Coops butikker.

Koncernen ejes af 1,8 mio. medlemmer.

»Mange kunder købte masser af varer, så der var mange steder udsolgt i visse kategorier af ferske varer. Det fylder vi op igen i dag. I nat og fredag morgen kørte vi flere varer ud i butikkerne, end vi gør en påskelørdag, som ellers er en af årets store salgsdage. Der er masser af varer og ingen grund til bekymring,« siger Lars Aarup i Coop Danmark med kæderne SuperBrugsen, Kvickly, Fakta, Irma og Dagli’Brugsen.

Dagligvaresektoren skeler aktuelt bl.a. til udviklingen i Italien, som er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirus. Den har gennem nogle uger stort set lukket landet ned. Bortset fra netop fødevarebutikkerne og apoteker.

Storkoncern Salling Group driver butikskæderne Netto, Bilka og Føtex samt to Salling-stormagasiner.

Har ca. 1.400 butikker i Danmark, Tyskland og Polen.

Dertil kommer bl.a. en række onlineshops - herunder Wupti, Skagenfood, burgerrestauranter i kæden Carl’s Jr., Starbucks-kaffebarer og Fætter BR-legetøjs-butikker.

Koncernen er fuldt ejet af Salling Fondene, efter at A. P. Møller-Mærsk tidligere var med i ejerkredsen.

»I Italien gik det også amok til at starte med. Siden er salget steget til 10-15 pct. over normalen i dagligvarebutikkerne. En del af volumen fra foodservice flyttes derhen, da restauranter m.m. er lukket ned, og der spises endnu mere hjemme end normalt. Den situation er vi klar til her,« sagde Per Bank, Salling Group med Føtex, Bilka og Netto, til Finans tidligere på ugen.