Milliardær sender ansatte hjem uden løn

Det norske olieserviceselskab Aker Solutions har sendt et såkaldt permitterings-varsel til samtlige sine ansatte i Norge.

En af Norges rigeste mænd har taget drastiske midler i brug i sit olieserviceselskab Aker Solutions, der er hårdt ramt af coronavirussen.

Aker Solutions, der er ejet af mangemilliardæren Kjell Inge Røkke, har sendt et såkaldt permitterings-varsel til samtlige sine 6.000 norske ansatte. Det skriver flere norske medier.

Permitteringer er ikke det samme som fyringer, men betyder, at de ansatte helt eller delvist sendes hjem uden løn - en slags tvungen orlov.

»Hvor mange vi ender med at må fyre, er for tidligt at sige,« skriver Ivar Simensen, kommunikationschef i Aker Solutions, i en mail til norske VG.

Aker Solutions har i alt 16.000 ansatte fordelt over 20 lande. Selskabet leverer bl.a. ingeniørtjenester, produkter og vedligehold til olieindustrien, og det omsatte sidste år for 20 mia. kr.

Aker Solutions er er en del af Akergruppen, som Kjell Inge Røkke ejer størstedelen af. Den 61-årige forretningsmand med en anslået formue på 20 mia. kr. begyndte sin karriere som fisker og var maskinmester i Alaska, inden han slog sig sammen med en amerikansk forretningsmand og købte en større fisketrawler.

Siden gik det slag i slag for Kjell Inge Røkke, som valgte at investere i offshore- og skibsværftsindustrien. I dag ejer han hovedparten af industrikoncernen Aker og er største aktionær i Aker Solutions.

I Danmark er Kjell Inge Røkke også kendt for at have været en brik i ejendomsmatador Kurt Thorsens bedrageri, der kostede danskeren en dom på seks års fængsel.

Kurt Thorsen lovede under falske forudsætninger at købe Røkkes aktier i selskabet Gefion, men den handel faldt til jorden, og Thorsen er endt med at skulle betale nordmanden en tocifret millionerstatning.

Kjell Inge Røkke har også selv været på den forkerte side af loven. I 2007 afsonede han 30 dages fængsel for at have bestukket en svensk søfartsinspektør i en sag om bådcertifikater.