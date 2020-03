For at undgå hamstring: Coop sætter restriktion på »vitalt produkt«

Danmarks to største dagligvarekoncerner har sat restriktioner på både håndkøbsmedicin og håndsprit. Men Coop har også sat begrænsninger på et andet produkt.

Billederne af danskere, der hamstrer løs i supermarkederne, har vækket forargelse den seneste uge.

Endda en hamstring, som fandt sted, selvom statsminister Mette Frederiksen understregede, at der var varer nok, hvis alle handlede som normalt.

Men det valgte nogle at ignorere, og de fornyede indkøbsvaner hos nogle danskerne, har nu fået dagligvarekoncernen Coop til indføre restriktioner på modermælkserstatning.

Hver kunde må nu købe fem styks modermælkserstatning, når de handler i Coops 1.200 butikker under kæderne Fakta, Kvickly, Irma, Dagli’Brugsen og SuperBrugsen.

»Vi har fra centralt hold i Coop sagt til butikkerne, at der skal indføres restriktioner på modermælkserstatning. Vi har masser af modermælkserstatning og frygter ikke at løbe tør. Men modermælkserstatning er et vitalt produkt, og vi frygter, at nogen hamstrer det på en måde, så der skabes flaskehalse. Det er det, der sker, når folk hamstrer,« siger Lars Aarup, kommunikations- og analysechef i Coop.

Tiltaget omkring modermælkserstatning sker efter, at mange mødre de seneste dage på sociale medier har gjort opmærksom på, at modermælkserstatning har været en mangelvare i supermarkederne.

Udover restriktioner på modermælkserstatning har Coop også sat begrænsninger på salget af håndkøbsmedicin og håndsprit.

»Vi har masser af alle slags varer. Så der er ingen grund til at hamstre,« lyder det fra Lars Aarup.

Hos Danmarks største dagligvarekoncern, Salling Group, som står bag kæderne Netto, Føtex og Bilka, er der også indført restriktioner. Dog ikke på modermælkserstatning.

»Vi har kun restriktioner på håndkøbsmedicin og håndsprit,« skriver Salling Group i en kommentar.

Hos Dagrofa, der driver Meny, Spar og Let-Køb har man heller ikke sat restriktioner på modermælkserstatning.

»Vi er i tæt dialog med myndigheder og resten af branche, om der skal laves fælles restriktioner, som vi har gjort omkring håndkøbsmedicin. Grundlæggende har vi haft gode oplevelser med kunderne, der har vist forståelse for situationen. I forhold til håndsprit opfordrer vi kunder til at tænke sig en ekstra gang om, og det oplever vi, at det fleste gør,« siger Mariam Skovfoged, kommunikationsdirektør i Dagrofa.

Finans arbejder på at få en kommentar fra Rema 1000.