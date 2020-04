Hesalight-stifter skal 7 år i fængsel

Østre Landsret har torsdag afgjort ankesagen mod Hesalight-stifter Lars Nørholt.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

Rettelse: Af en tidligere version af denne artikel fremgik det, at det tidligere bestyrelsesmedlem Niels Martinsen var blevet frifundet for erstatningsansvar. Bestyrelsesmedlemmet var rettelig Niels Mikkelsen. Finans beklager fejlen.

Østre Landsret har torsdag idømt Hesalights stifter og tidligere direktør Lars Nørholt 7 års fængsel for bl.a. bedrageri og mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Dermed stadfæster landsretten dommen fra Retten i Roskilde.

I en pressemeddelelse skriver Østre Landsret, at den har stadfæstet dommen helt overordnet for de forhold, Lars Nørholt blev dømt for i byretten. Men derudover har landsretten også fundet Nørholt skyldig i yderligere strafbare forhold for 200 mio. kr., men straffen altså den samme.

I byretten blev Lars Nørholt i januar 2019 dømt for bl.a. bedrageri af særlig grov beskaffenhed, mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed og momssvig af særlig grov beskaffenhed.

De dømte forhold fra byretten løb op i samlet omkring 400 mio. kr.

Udover fængselsstraffen er Lars Nørholt idømt en tillægsbøde på 15 mio. kr., lige som han, hans hustru og et spansk selskab har fået konfiskeret omkring 50 mio. kr. Østre Landsret har derudover besluttet, at to ejendomme på Mallorca kan konfiskeres, og til sidst er Lars Nørholdt blevet fradømt retten til at drive virksomhed.

Hesalight Hesalight fra Roskilde blev stiftet i 2009 og realiserede en voldsom vækst med store overskud på at sælge LED-lys på afbetaling. Succesen krakelerede i 2016, da Erhvervsstyrelsen pålagde virksomheden at ændre sine regnskaber, hvilket ændrede billedet af virksomheden til en rygende ruinhob. Hesalight havde lånt 590 mio. kr. ved at sælge virksomhedsobligationer på baggrund af de gamle regnskaber. Da Hesalight ikke kunne betale pengene tilbage, blev virksomheden taget under konkursbehandling i november 2016. Sagen blev meldt til bagmandspolitiet, og i januar 2019 blev stifter Lars Nørholt idømt syv års fængsel for omfattende økonomisk kriminalitet. Den 2. april 2020 blev dommen stadfæstet.

Specialanklager Jørn Thostrup fra Stasadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) siger, at han er tilfreds med dommen.

»Det er en historisk hård dom. Vi har ingen tidligere landsretsdomme, der har udmålt hårdere straffe i tilsvarende sager, så det kan jeg kun være tilfreds med,« siger han.

Med dommen tangerer Lars Nørholt dommen mod Stein Bagger, som fik 7 års fængsel i byretten. Bagger fik dog rabat for at have samarbejdet med politiet undervejs.

Finans har talt med Lars Nørholts advokat, Christian Laubjerg, som oplyser, at han har brug for at læse dommen og tale med Nørholt, inden han er klar til at kommentere sagen.

Inden Hesalight kollapsede, fortalte Lars Nørholt om virksomhedens store succes

Straffesagen er centreret omkring den nu fallerede lampevirksomhed, Hesalight, der solgte LED-løsninger til både offentlige og private kunder.

Virksomhedernes regnskaber berettede om en veltjenende vækstsucces, og undervejs lånte virksomheden 590 mio. kr. af bl.a. Pensam, Pensiondanmark og Danske Capital gennem salg af virksomhedsobligationer.

I 2016 viste det sig imidlertid, at regnskaberne var stærkt misvisende, og siden myldrede skeletterne ud af skabene. Lars Nørholt havde overført store millionbeløb til bl.a. sig selv og hustruen, og da virksomheden gik konkurs, mistede obligationsejerne deres penge.

Virksomhedens underbalance er opgjort til 829 mio. kr., og advokat Henrik Selchau Poulsen, der bestyrer konkursboet efter Hesalight, har lagt sag an mod Nørholt, flere tidligere bestyrelsesmedlemmer og virksomhedens tidligere revisor med krav om erstatning.

Så sent som tirsdag blev alle på nær et enkelt tidligere bestyrelsesmedlem, Niels Mikkelsen, dømt erstatningsansvarlige for 200 mio. kr. i Retten i Roskilde.