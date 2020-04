Lufthavnsgigant taber 1 mio. euro hver time

Den tyske lufthavnskæmpe Lufthansa mister i øjeblikket 1 mio. euro i timen som følge af coronavirus.

Et af Europas største flyselskabet, Lufthansa, mister omkring 1 mio. euro af sin likviditet hver eneste time som følge af coronavirussen.

Det oplyste selskabet øverste chef, Carsten Spohr, i en videobesked til samtlige medarbejdere onsdag ifølge CNN.

I videobeskeden kalder Carsten Spohr pandamien for »den største udfording i selskabets historie«. Ligesom han oplyser til medarbejderne, at det tyske luftfartsselskab »kæmper« for sin fremtid.

Selskabet plejer at flyve med omkring 350.000 passagerer om dagen, men det tal er ifølge CNN nu tættere på 3.000 passagerer dagligt.

»Samlet mister vi derfor 1 mio. euro af vores likviditetsreserver hver eneste time – dag og nat, uge efter uge og sandsynligvis måned efter måned,« siger Spohr, som fastslår, at det kun er muligt for Lufthansa at overleve, hvis det får støtte fra staten.

Lufthansa ejer nationale luftfartsselskaber i Tyskland, Schweiz, Østrig og Belgien, og selskabet startede krisen med finansielle reserver på mere end 4 mia. euro.

Onsdag oplyste Lufthansa, at selskabet tager livet af sit lavprisselskab Germanwings, der hidtil har fløjet til over 66 destinationer rundt om i Europa.

»Germanwings-flyvninger vil ikke fortsætte. Alle konsekvenser af dette vil blive diskuteret med de respektive fagforeninger,« lød det i en meddelelse fra Lufthansa.

Udover at lukke Germanwings skiller Lufthansa sig også af med 42 ud af sine 763 fly. Ledelsen forventer nemlig ikke, at luftfarten kommer tilbage til normalen lige foreløbigt.

Faktisk er det Lufthansas vurdering, at der vil gå adskillige måneder, før rejserestriktioner bliver fjernet, og det vil tage år, før efterspørgslen på flyrejser er på samme niveau som før coronakrisen.

Udover Germanwings ejer Lufthansa også luftfartsselskaberne Eurowings, SWISS, Brussels Air og Austrian Airlines.

Cirka 7000 medarbejdere i Lufthansa forventes at blive berørt af krisen i form af fyringer eller andre tiltag.