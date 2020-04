Rejselysten direktør er blevet 200 mio. kr. rigere

Kenneth Stampe vil besøge alle verdens lande og er godt på vej.

Når man drømmer om at besøge samtlige lande i verden - og allerede kan krydse 152 lande af listen - kommer en coronapandemi på et dårligt tidspunkt.

Men når verden igen åbner sig for danskerne, har en direktør fra Strandvejen nord for København fået en hel del flere penge at rejse for.

Kenneth Stampe indkasserede 208 mio. kr., da han i fjor solgte størstedelen af sin virksomhed Danaweb, der er landets største webbureau.

Det viser et nyt regnskab fra Kenneth Stampes private holdingselskab.

I oktober sidste år købte kapitalfonden Catacap de to webbureauer Danaweb og Optimeo og fusionerede dem. Tilsammen har det fusionerede selskab, der specialiserer sig inden for online markedsføring, hjemmesider og søgeoptimering, cirka 175 ansatte og 13.000 kunder.

Kenneth Stampe står i spidsen for det nye selskab, og han ejer 30 pct. af aktierne. Catacap har en ejerandel på 60 pct., mens de to stiftere af Optimeo, Silas Ystrøm og Kuno Ystrøm, sidder på resten.

Navnet på Kenneth Stampes private holdingselskab, som nu har en egenkapital på 250 mio. kr., illustrerer tydeligt den livsstil, som den velhavende it-mand praktiserer.

Rejselivet ApS, hedder selskabet, samme navn som Kenneth Stampes rejsehjemmeside. Her fortæller han om sine mange rejser rundt om i verden samt drømmen om at på et tidspunkt at have besøgt samtlige 193 lande i verden, som FN anerkender.

Indtil videre er det blevet til 152 lande fordelt på seks kontinenter.