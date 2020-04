Trods krisen har to unge iværksættere fra Silkeborg formået at øge salget med mere end 80 pct. ved at gå imod strømmen og investere stort i annoncer, mens konkurrenterne holder igen.

Normalt er det et fåtal af virksomheder, som formår at omsætte krisetider til vækstidéer. Men det er netop det, de to stiftere af Møbelkompagniet har formået under krisen, hvor deres omsætning er steget mere end 80 pct.

Netværket blev ellers plejet, og festen var lige om hjørnet, da de to iværksættere Daniel Gerfort og Christian Waage Petersen i midten af marts var til netværksarrangementet Seedster på Costa del Sol i Spanien.

Men pludselig indtrådte coronakrisen. Danmark blev lukket ned, og de to stiftere af Møbelkompagniet måtte skynde sig hjem for at tage hånd om selskabet.

»Vi så et ordentligt dyk i salget de første fire-fem dage, og som hos de fleste andre, var der en rød lampe, som begyndte at blinke,« fortæller Daniel Gerfort, der er en af de to stiftere, som står bag Møbelkompagniet.

Arbejdet med at bedømme konsekvenserne af krisen begyndte, og de to iværksættere dykkede ned i tallene for at se på skaderne. Men tingene var tæt på normalen – og pludselig bød der sig en mulighed.

»Det var blevet billigere at annoncere – og kunderne var jo klar til at handle online. Vi kunne hurtigt se effekten af, at vi skruede op for annonceringen i stedet for lukke ned for aktiviteterne, som flere af vores konkurrenter« siger Daniel Gerfort og kalder beslutningen for et sats.

På blot en måned har Møbelkompagniet formået af omsætte for lidt over 6 mio. kr. – hvilket er næsten det dobbelte af normalen, som var på 3,7 mio. kr. i marts, fortæller stifteren og tilføjer, at det er med blandede følelser.

»På den ene side har det være en fordel for os og betydet, at vi har kunne vokse. På den anden side er det trist, at det har så store konsekvenser for branchen, og at flere må dreje nøglen om,« siger Daniel Gerfort.

Møbelkompagniet blev stiftet i 2017 af Daniel Gerfort og Christian Waage Petersen, som mødte hinanden i Kvickly. De blev hurtigt venner og fik blod på tanden i forhold til at starte egen virksomhed.

Først startede de med at køre med en trailer til møbelkæden Biva i Glostrup for at hente returvarer, som de kunne sælge dyrere fra en gammel maskinhal i Silkeborg. Men senere begyndte de at bestille nye møbler hjem og afsætte dem online fra et nyt lager i Herning.

Det endte med, at Daniel Gerfort og Christian Waage Petersen på henholdsvis 24 og 25 år måtte slå madrasser ud og sove på lageret efter arbejdsdagene, som akkumulerede sig til omtrent 80-100 timer om ugen.

Siden da er det gået stærkt, og de to fyre har formået at fordoble salget hvert år. Seneste regnskab for 2019 viste en omsætning på næsten 30 mio. kr. og et resultat efter skat på 450.000 kr.