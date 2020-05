Erfaren husbygger slipper ud af tvangsopløsning

Bülow Huse Holding har nu offentliggjort et nyt millionunderskud. Det sker fem måneder efter, regnskabet skulle have været afleveret.

Den erfarne husbygger Karsten Bülow måtte tilbage i februar se flere af sine selskaber sendt til tvangsopløsning.

Fristen for indsendelse af årsregnskab var blevet overskredet i en grad, så Erhvervsstyrelsen havde mistet tålmodigheden og bedt skifteretten om at tvangsopløse selskaberne.

Dette ville Karsten Bülow dog ikke lade ske, så han lod dengang medierne forstå, at der inden for få dage ville komme styr på situationen ved indsendelse af de lovpligtige regnskaber.

Men først nu flere måneder senere er der kommet regnskab for Bülow Huse Holding, der har seks datterselskaber under sig. Det betyder, at holdingselskabet har vristet stemplet som tvangsopløst af sig. Et stempel, der ellers ville have siddet fast for evigt, hvis ikke regnskabet var blevet indsendt inden den 18. maj.

»Der har været sygdom i bogholderiet, som har gjort, at vi ikke kunne aflevere regnskab til tiden,« siger Karsten Bülow.

Det sagde du også, da selskaberne blev sendt til tvangsopløsning i februar, hvor du også sagde, at regnskaberne ville blive indsendt inden for få dage. Hvorfor er det så først sket nu?

»Vi var simpelthen ikke klar til at offentliggøre regnskaberne dengang. Der var meget, som der ikke var styr på, og som vi skulle bruge noget tid på at få styr på,« siger Karsten Bülow.

Det nye regnskab fra Bülow Huse Holding, der skulle være offentliggjort senest den 2. december 2019, viser et underskud efter skat på 4,2 mio. kr.

Dermed har selskabet tabt samlet omkring 27 mio. kr. de seneste tre regnskabsår.

»Jeg kan sige, at vi har ingen problemer har. Vi kører videre så godt, som man kan her under coronakrisen, og vi ser lyst på fremtiden,« lyder det fra Karsten Bülow, der har bygget huse til danskere de seneste 40 år.

Datterselskabet Bülow Huse var mandag fortsat under tvangsopløsning. Men ifølge Karsten Bülow er det selskab på vej med regnskab og dermed på vej væk fra tvangsopløsningen.

I det seneste regnskab fra 2017/2018 var der så meget rod i Bülow Huses økonomi, at revisoren gav regnskabet en såkaldt manglende konklusion.

Simpelthen fordi selskabet ad flere omgange havde omlagt registreringssystemer og i den forbindelse havde rekonstrueret igangværende og afsluttede byggesager.

Udover det kunne revisoren berette om overtrædelser af bogføringsloven og væsentlig usikkerhed omkring den fremtidige drift af Bülow Huse.

Karsten Bülow har tidligere til Berlingske forklaret, at problemerne med selskabets økonomistyring har skyldtes »dumheder«.

Han var den ene af grundlæggerne bag husfirmaet Bülow & Nielsen, der i 1999 blev solgt til NCC.