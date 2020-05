Passagertallet dykkede med 16 pct. i årets første måneder, viser nyt kvartalsregnskab. DSB forventer nu et underskud på mindst 1 mia. kr. i 2020.

Danskerne har i stor stil droppet den offentlige transport under coronakrisen, og det gør ondt på DSB.

Antallet af passagagerer, der rejste med DSB i første kvartal, faldt med 7,1 mio. fra 43,2 sidste år til 36,1 mio. år. Det svarer til et fald på 16 pct.

Men deler man kvartalet op i måneder, tegner der sig et billede af, hvor hårdt coronavirussen har ramt DSB hårdt.

I januar og februar lå antallet af passagerer faktisk 2 pct. over antallet i de samme måneder sidste år, men efter Danmark blev lukket ned i marts, stod DSB-togene gabende tomme tilbage.

»Covid-19 begyndte i marts for alvor at sætte sit præg på Danmark. Dette betød for marts et fald på 7,8 mio. rejser, svarende til 50 pct. for måneden. Faldet af rejser er jævnt fordelt på alle markeder, dog størst for S-tog med 53 pct. af rejserne,« skriver DSB i regnskabet.

DSB har under coronakrisen opretholdt en næsten normal køreplan, selv om der kun har været få passagerer. Det har kostet dyrt. DSB anslår selv, at selskabet i slutningen af marts tabte omkring 100 mio. kr. om ugen.

»Covid-19 og regeringens initiativer for at forebygge smittespredning i Danmark vil påvirke DSB’s økonomi i 2020 i betydeligt omfang. I anden halvdel af marts har vi mistet passageromsætning og indtjening fra kiosker svarende til omkring 100 mio. kr. om ugen,« skriver DSB i regnskabet.

Nettoomsætningen dykkede i første kvartal fra 2,34 mia. sidste år til 2,1 mia. i år, mens resultatet før skat ender med et minus på 119 mio. kr. sammenlignet med et underskud på 33 mio. kr. i første kvartal 2019.

Det får DSB til at forvente, at årets resultat ender med et blodrødt minus på mindst 1 mia. kr.

»Vi forventer et markant underskud i 2020 på mindst 1 mia. kr. på grund af covid-19. Størrelsen af underskuddet er forbundet med stor usikkerhed og afhænger af, i hvilket omfang og tempo kunderne vender tilbage,« skriver DSB i regnskabet.

